Şahin kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesinde 7 mahalleyi kapsayan ve bu mahalleleri Kilis'e bağlayan grup yolunda yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmasını inceleyerek vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Erikliyayla- Yoğuntaş- Kılcan-Kumruhamurkesen- Pancarlı- Kapcağız kırsal mahalleleri ile Keçebaş mezrasını birbirine ve Kilis yoluna bağlayan 15.5 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde sıcak asfalt seriminin yapılmasının ardından Başkan Fatma Şahin, sahaya giderek incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından vatandaşlarla buluşan Başkan Fatma Şahin, yapılan çalışmaları ve çiftçilere verilen destekleri anlattı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Şahin, teknik ekibiyle beraber sulama kanalları başta olmak üzere yapılacak yeni projeler hakkında bilgi verdi.

"Her şey topraktan ve çiftçiden başlıyor"

Pancarlı köyüne yaptığı ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Şahin, bütün ekibiyle beraber vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Yol, su medeniyettir diyerek yola çıktık. Buraların sıcak asfalt olması farklı bir nokta oluşturdu. Köyler bizim için çok kıymetli, köy ekonomisi bizim için çok önemli. Köylerde özellikle sulanabilir arazi ve köyün gelişme alanları hakkında birlikte oturduk 'Neler yapabiliriz?' bunları konuştuk. Bizim artık nadasa bırakılacak 1 metrekare toprağımız olmamalı. Kendi kendimize yetmenin yolu, birbirimizi dinleyerek destekler vermek. İlgili daire başkanlıklarımızla ne destekler vereceğiz, neler çalışacağız, birlikte ne yapacağız bunu konuştuk. Sulama kanallarımız yapılacak. Köy ekonomisi rahatladığında şehir ve ülke ekonomisi rahatlayacak. Her şey topraktan ve çiftçiden başlıyor" dedi. - GAZİANTEP