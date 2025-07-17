Gaziantep Büyükşehir Meclisi\'nden Çiftçiye Mazot Desteği ve Ücretsiz Müze Ziyareti

Büyükşehir Meclisi, temmuz ayında çiftçiye 5 milyon litre mazot, ailelere yaz boyu ücretsiz müze desteği kararı aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısında tarım ve kültür alanında iki önemli karara imza attı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre akaryakıt yüzde yüz hibe ile dağıtılacak. Böylece son dört yılda çiftçilere verilen toplam destek miktarı 18 milyon 392 bin 350 litreye, bu desteğin para karşılığı ise yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaşacak. Öte yandan yaz tatili boyunca Büyükşehir'e bağlı müzeler, 22 Temmuz - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında öğrenci ve velilerine ücretsiz olacak.

Mecliste oy birliğiyle kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Temmuz Ayı Dönem Toplantısı'nın 2'nci Birleşimi, Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında Meclis Salonu'nda yapıldı. Ek gündem maddesinde yer alan iki ayrı destek kararı, oy birliğiyle kabul edildi.

Mazot desteğine 4 yılda 1 milyar TL

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Halil Uğur, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatlarıyla uygulamaya alınan mazot desteklerine ilişkin şu bilgileri vererek, "2022 yılında toplam 4 milyon 45 bin 100 litre mazot dağıtımı yüzde yüz hibe ile yapılmış olup, 2023 yılında 4 milyon 187 bin litre, 2024 yılında ise 4 milyon 842 bin 800 litre mazot çiftçilere bedava olarak dağıtılmış olup toplamda 13 milyon 275 bin 475 litre mazot çiftçilere dağıtılmıştır. Dağıtım yapılırken bölümüne göre kıyaslamaları yapılmış belli dönemler aralığında 25 litreden 250 litreye kadar yakıt dağıtımı yapılmış ve hibe olarak çiftçilere destek amaçlı verildi. 2025 yılında ise toplam 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtmayı düşünüyoruz. Son üç yılda dağıtılan mazotun para değeri 700 milyon civarı olup 2025 yılında dağıtılacak mazotun değeri 280 milyon civarında olup Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere hibe olarak dağıttığı mazotun 1 milyar TL gibi bedeli bulunuyor" dedi.

Müzeler yaz boyunca ücretsiz

Toplantıda alınan bir diğer karar ise şehirde kültürel yaşama katkı sunacak. Yaz tatili süresince öğrencilerin Gaziantep'in müzelerini daha yakından tanıması için, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm müzeler 22 Temmuz - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Karar, kültür ve tanıtım etkinlikleri kapsamında hayata geçirilecek. - GAZİANTEP