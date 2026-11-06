Gaziantep Havalimanı\'nda tatbikatta ekipler uçak kaza kırımına müdahale etti

Gaziantep Havalimanı'nda acil durumlara hazırlık ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yangın-kaza-kırım tatbikatı yapıldı.

Gaziantep Havalimanı'nda acil durumlara hazırlık ve müdahale çerçevesinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata, Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü ile protokol yapılan kurum ve kuruluşların katıldı. Tatbikat çerçevesinde senaryo gereği meydana gelen uçak kaza kırımına ekipler tarafından hızlı ve koordineli müdahalede bulunularak personelin acil durum prosedürlerine uyumu ve ekipmanların etkin kullanımı test edildi.

Yangın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.