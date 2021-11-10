Gaziantep heyetinden Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika

Sanko Holding tarafından hizmete giren güneş enerjisi santralinin açılış programına katılmak üzere Adıyaman'a gelen Gaziantep heyeti, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman'a gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Süelymöan Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette komşu ve kardeş şehir Adıyaman'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Adıyaman'a her geldiklerinde şehirdeki değişime şahit olduklarını da söyleyen Gaziantep heyeti, gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç'ı tebrik etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise Gaziantep heyetine teşekkür etti. - ADIYAMAN