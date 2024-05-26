Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 60. Yıl Festivali Başladı

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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 60.Yıl Festivali, Bilim ve Sanat Etkinlikleri Bahar Şöleni ve Dansın Renkleri Gösterileri, GKV eğitim kampüsünde düzenlenen açılış töreniyle start aldı. Etkinliklerin ilk gününde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunlarından ünlü sanatçı Naz Ölçal sevenleriyle muhteşem bir konserde buluşurken etkinlik kapsamında gün boyu bir birinden farklı çalışmaya imza atıldı.

1963 yılında kurularak ülke eğitimine 60 yıldır büyük katkılar sağlayan ve Anadolu'nun en köklü eğitim çınarları arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kuruluşunun 60.yılını bir çok etkinlikle kutlarken düzenlenen muhteşem festival kutlamaları adeta taçlandırdı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 60.Yıl Festivali, Bilim ve Sanat Etkinlikleri Bahar Şöleni ve Dansın Renkleri Gösterileri GKV eğitim kampüsünde düzenlenen açılış töreniyle start aldı.

Nüket Ersoy'dan anlamlı kutlama mesajı

GKV 60. Yıl Festivali nedeniyle bir açıklama yapan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, "Toplumların kalkınma düzeylerinin en önemli göstergeleri eğitim, sanat ve kültürdür. Kuruluşundan bu yana bu bilinçle hizmetlerine devam eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 60 yıldır çağdaş Türkiye'nin geleceği olan gençleri akademik yönden yetiştirirken, sanat ve kültür etkinlikleri ile de onların tam donanımını sağlamaktır. Anaokulundan başlayarak liseden mezun olmalarına kadar geçen süreçte öğrencilerimizin sosyalleşmesinin güçlendirilmesi için eğitim hizmetlerinin sanat ve kültür yoluyla desteklenmesi temel amaçlarımızdandır. Her GKV'li öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkarmayı öz güvenlerini artırmayı, farklı kültürlerle kaynaşmalarını sağlamayı amaçlayan bu eğitim etkinliklerimiz geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi yetiştirmede çok önemlidir. Bu nedenle okullarımızda her yıl ulusal ve uluslararası olmak üzere pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Kamu yararına çalışma amacıyla kurulan ve 60 yıldır toplumsal sorumluluk anlayışıyla hizmet veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Gaziantep halkı ile bu etkinliklerle bir kez daha bütünleşmekten büyük mutluluk duymaktadır. GKV Özel Okulları'nın kapılarını 60 yıldır çok şey borçlu olduğumuz Sayın Gaziantep halkına ve kamuoyuna böylesine bir organizasyonla açmak bizleri onurlandırmaktadır. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Bilim şenliğinde yüzlerce proje görücüye çıktı

GKV Özel Okulları tarafından düzenlenen 60.yıl kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Etkinlikleri Bahar Şöleni'ni Genel Müdür Fevzi Gürsel tarafından törenle açıldı. Bir birinden farklı yüzlerce projenin yer aldığı sergide öğrenciler projeleri hakkında katılımcılara bilgi verirken GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel bütün projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında öğrenciler ve danışman öğretmenlerden bilgiler aldı. Gürsel etkinliğe katılan öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.

Bahar şenliği coşturdu

Gaziantep Kolej Vakfı 60. Yıl Festivali kapsamında düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlenirken kültür, sanat ve sportif faaliyetlerinde doruk noktaya çıktığı kutlamalarda öğrenci velilerin açtığı stantlar da dikkat çekti. Bir birinden farklı yarışma ve gösteriler eşliğinde devam eden şenliklerin üç gün süreceği açıklandı. - GAZİANTEP