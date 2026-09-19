Gaziantep Oğuzeli'nde 90 yaşındaki Reşit Tekinkuş, 70 yıldır el aletleriyle üretiyor - Son Dakika
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Gaziantep Oğuzeli'nde 90 yaşındaki Reşit Tekinkuş, 70 yıldır el aletleriyle üretiyor

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Gaziantep Oğuzeli\'nde 90 yaşındaki Reşit Tekinkuş, 70 yıldır el aletleriyle üretiyor
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Reşit Tekinkuş, 10 yaşında babasından öğrendiği marangozluk mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Tekinkuş, geleneksel el aletleriyle soğan tahtası ve ekmek tahtası üretirken mesleği oğluyla gelecek kuşaklara aktarıyor.

Gaziantep'te 70 yıldır marangozluk yapan 90 yaşındaki Reşit Tekinkuş, ilerleyen yaşına rağmen ahşaba şekil vererek unutulmaya yüz tutan marangozluk mesleğini oğlu ile yaşatıyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Reşit Tekinkuş, 10 yaşında babasından öğrendiği ve devraldığı marangozluk mesleğini 70 yıldır devam ettiriyor. Tekinkuş, yıllar içinde ustalaştığı mesleğini şimdi oğlu ile birlikte atölyesinde yaşatıyor. Ahşap ürünleri geçmişten öğrendiği geleneksel yöntemlerle hazırlayan Tekinkuş, teknolojik makinelerin marangozluk sektöründe yaygınlaşmasına rağmen el aletlerini kullanmayı sürdürüyor. Ahşaba verdiği şekiller ve yaptığı işlemelerle el emeğini yaşatan usta, özellikle soğan tahtası, ekmek tahtası ve fıstık merdiveni gibi yöresel ürünler üretiyor. Babasından devraldığı mesleği oğlu ile birlikte sürdüren Tekinkuş, mesleği gelecek kuşaklara aktarıyor.

"Ben babamdan çocuklarım ise benden öğreniyor"

Marangozluk mesleğini 10 yaşında babasından öğrendiğini söyleyen Reşit Tekinkuş, "Ben bu mesleğe 1965 yılında başladım. Geçmişte üzüm çok olurdu. Çiftçilerin kullandığı malzemeleri yapardık. Şimdi ise soğan tahtası, ekmek tahtası ve fıstık tahtası yapıyoruz. Benim bir oğlum var, cumartesi- pazar günleri gelip bana yardım ediyor. O benden daha iyi usta oldu. o yapar ben de satarım" dedi.

"İlçede yaşayan en eski marangoz benim"

Oğuzeli ilçesinde yaşayan en eski marangoz ustası olduğunu aktaran Tekinkuş, ürettiği eşyaları çeşitli illere gönderdiğini belirterek, "Burada ürettiğim soğan tahtası, ekmek tahtası gibi ürünleri Gaziantep'in ilçeleri başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Geçimimizi de çok güzel sağlıyoruz. Babam zamanında evine bir marangoz getirmiş, el işçiliğiyle çalışırmış. Ben de babamdan öğrendim bu işi devam ettiriyorum. Ben şuan 90 yaşındayım ve yapacak gücüm kalmadı. Oğluma öğrettim ve oğlum benden iyi usta oldu. Şuan Oğuzeli ilçesinde yaşayan en eski marangoz benim. Burada her gün erkenden gelip ürünlerimi severek üretiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGaziantepOğuzeliEkmekYaşamYerelSon Dakika

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