Gaziantep Şahinbey ilçesinde nikah rekoru kırıldı

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçeleri arasında yer alan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bu yıl 9 bin 470 nikah kıyılarak yeni bir rekor kırıldı.

Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2023 yılında toplam 9 bin 470 çiftin nikahı kıyıldı. 2023'ün son nikahını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılında 9 bin 470 kişinin nikahını kıyarak, bu yıl da Türkiye'nin nikah rekorunu kıran belediye olduklarını ifade etti. Türkiye'nin en fazla nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey'de, 2023 yılının son çiftlerinin nikahlarını da Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

"Evlenmeyen kalmasın diye evliliğe teşvik ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Türkiye'de en fazla çocuk Şahinbey'de doğuyor. Yılda yaklaşık 18-19 bin çocuk dünyaya geliyor. Bir o kadar da evlenen çiftlerimiz var. Yıllardan beri Türkiye'de en fazla evlilik yıllardan beri Şahinbey'de gerçekleşiyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak evliliği teşvik ediyoruz. Çünkü toplumumuzun çekirdek yapısı ailedir. Aileyi ne kadar güçlü kılarsak toplumumuz o kadar güçlü olur. Gençlerimize Şahinbey Belediyesi olarak 15 yıldan beri evlilik okulumuz aracılığıyla eğitimler veriyoruz. Evlilikte iletişim, dini boyutu, sağlık boyutu, hukuki boyutu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini bu konularda çiftlerimize eğitimler verip daha sonra evlilik okulumuzdan mezun ederek sertifika veriyoruz. Bu okulumuza katılan çiftlerimizin tamamına düğün hediyesi olarak çamaşır makinası hediye ediyoruz. Evlenecek çiftlerimizden maddi imkanları kısıtlı olan çiftlerimize çamaşır makinası yanı sıra buzdolabı, fırın, elektrik süpürgesi, 2 halı ve 7 kişilik oturma grubu hediye ediyoruz. Evlenmeyen kalmasın, evliliğe teşvik ediyoruz. Ayrıca evlenen çiftlerimize mutluluğa imza attıkları kalemi kendilerine hediye ediyor hem de çiftlerimize kol saati hediye ediyoruz. Amacımız evliliğe teşvik etmek yaygınlaştırmaktır. Bu vesile ile Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bugün itibariyle 9 bin 470 çiftimizin nikahını kıymış olduk ve buda kendi içinde bir rekor. Diğer belediyeler her yıl 6 bin civarında kalırken biz her yıl 9-10 bine yakın çiftimizin nikahını kıymış oluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP