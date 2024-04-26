Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda Turistlik El Sanatları Bakır Ustalığı Yapan Gökhan Bilici, Yeğenlerine Mesleği Öğretiyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda Turistlik El Sanatları Bakır Ustalığı Yapan Gökhan Bilici, Yeğenlerine Mesleği Öğretiyor

Gaziantep\'te Bakırcılar Çarşısı\'nda Turistlik El Sanatları Bakır Ustalığı Yapan Gökhan Bilici, Yeğenlerine Mesleği Öğretiyor

Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda 22 yıldır Turistlik El Sanatları Bakır ustalığı yapan Gökhan Bilici, 4 küçük yeğenine el sanatlarının püf noktalarını öğretiyor. Bilici, bu zanaatın sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kültür mirası olduğuna inanıyor ve çocukların hem eğlenip hem de bakırı şekillendirmenin inceliklerini öğrendiği bu mesleği gelecek nesillere taşıma misyonuyla hareket ediyor. Yeğenler de severek yapılan bu mesleği öğrenerek, Gaziantep'in tarihi çarşısında bakırcılık sanatının geleceğini şekillendiriyorlar.

26.04.2024 09:30
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Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda 22 yıldır Turistlik El Sanatları Bakır ustalığı yapan Gökhan Bilici, 4 küçük yeğenine el sanatlarının püf noktalarını öğretiyor.

Geleneksel bakırcılık sanatını gelecek nesillere taşıma misyonuyla hareket eden Bilici, bu zanaatın sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kültür mirası olduğuna inanıyor. Çocukların her biri, dayılarının yanında hem eğleniyor hem de bakırı şekillendirmenin inceliklerini öğreniyor. Gaziantep'in tarihi çarşısında, bu 4 genç çırak, bakırcılık sanatının inceliklerini öğrenirken, aynı zamanda bu mesleğin geleceğini de şekillendiriyorlar.

"Hiçbir zaman bizi aç susuz bırakmayacak bir iş yapıyoruz"

Bakırcılık sanatının hiçbir zaman ekonomik sıkıntı yaşatmayacağını söyleyen Bilici, "Turistlik El Sanatları Bakır ustasıyım. 22 yıldır bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Yeğenlerimde benimle birlikte çalışıyorlar. Bana yardımcı oluyorlar. Yeğenlerim yaklaşık 5 - 6 yıldır benimle çalışıyor. Mesleğimiz iyi bir meslek. Hiçbir zaman bizi aç susuz bırakmayacak bir meslek yapıyoruz. Fakat temelden eleman yetişmiyor. Mecbur biz yeğenlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yeğenlerimde severek yapıyor işini. Zaten bir işi severek yapmazsan ondan bir verim alamazsın. Biz burada çaydanlık, sürahi, cezve ve ayran bardağı gibi birçok şey yapıyoruz" dedi.

"Meslekler bir altın bileziktir"

Meslek öğrenmenin gelecekte avantaj oluşturacağına değinen Bilici, "Bu mesleğin ölmemesi için herkesin kendi çocuğunu tüm meslek dallarında bir işe başlatmalı. İlerleyen zamanlarda esnaf olarak mesleğimiz ölmek durumunda. Biz son aşamasındayız. Belki bundan 5 yıl sonra hiç eleman yetişmeyecek. Okuyan kişinin mesleği oluyor. Eğer okumazlarsa ellerinde bir meslek olması onlar için gelecekte avantaj olur. Meslekler bir altın bileziktir" şeklinde konuştu.

"12 yıldır bu mesleği ve severek yapıyorum"

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 12 yıldır çıraklık yaptığını söyleyen yeğen Ahmet Kaya, "6 yaşında başladım. 12 yıldır bu mesleği ve severek yapıyorum. Ben çok sevdiğim için kardeşlerimde ilgi duymaya başladı mesleğe. Kardeşlerimde artık severek yapıyor işini. Ben bu mesleği ustaların eline bakarak öğrendim. Benim bir küçüğüm Ömer, 8 yıldır yapıyor bu işi. Onun küçüğü Mehmet, 4 yıldır yapıyor. En küçüğümüz Emre, 9 yaşında 3 yıldır da o yapıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda Turistlik El Sanatları Bakır Ustalığı Yapan Gökhan Bilici, Yeğenlerine Mesleği Öğretiyor - Son Dakika

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