Gaziantep'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına başladı. Alışveriş için tarihi Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı ile diğer çarşıları tercih eden vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Daha çok kıyafet, ayakkabı, mangal, kebap şişi, bıçak ve satır, şeker ile kuruyemiş satışı yapan işletmelerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

En güzel ürünleri sipariş vererek tezgahlarını bayrama hazırlayan esnaf ise, müşterilere kaliteli hizmet sunmak için hazırlıklarını tamamladı. Tarihi çarşılarda kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunulurken, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde yoğunluk oluştu. Gaziler Caddesi ve çevresinde de bayramlık kıyafet, ayakkabı ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelen vatandaşlar nedeniyle hareketlilik yaşanmaya başladı.

Yoğunluk arttı

Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşların tarihi mekanlarda, çarşı-pazarda ve alışveriş merkezlerinde süren heyecanlı koşuşturması esnafın yüzünü güldürdü. Hem izin günlerini gezerek değerlendirmek hem de bayram hazırlıklarını son güne bırakmadan tamamlamak isteyen vatandaşlar, alışverişine devam ederken esnaf adeta çifte bayramı yaşadı. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bayram alışverişinin tatlı telaşının başladığını belirten esnaf, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların hem yakınlarına bayram hediyesi almak hem de erteledikleri ihtiyaçlarını gidermek için bayram alışverişine çıktığını söyledi.

"Kurban Bayramı hazırlığı başladı"

Bayramı öncesi hafta sonunu değerlendiren vatandaşların bayram hazırlıklarını tamamlamak için kent merkezindeki tarihi çarşılara akın ettiğini belirten Almacı Pazarı esnaflarından Fatih Özsefil, "Kurban Bayramı hazırlığı çarşımızda başladı. Hem vatandaşlarımız hem de yerli turistlerimiz alışveriş yapmaya başladı. 9 günlük bayram tatili inşallah esnafa yarayacak. 9 günlük tatilden ve bayram öncesi yapılan alışverişten memnunuz ve mutluyuz. Salça, biber, nar ekşisi, Antep fıstığı ve kurutmalık ürünleri hem satacağız hem de ikram edeceğiz" dedi.

"Yerli ve yabancı turistler akın akın Gaziantep'e geliyor"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş hareketliliğinin başladığını belirten Mehmet Kabalar ise, "Tezgahlarımızı süsledik. Antep fıstıklarımızı tezgaha yerleştirdik. Yerli ve yabancı turistlere hürmet etmekten memnuniyet duyuyoruz. 9 günlük tatilden dolayı esnaf olarak çok memnun kaldık. Lokum, şeker ve baharat çeşitlerimizi getirdik. Stoklarımızın hepsi yenidir. Taze kavrulmuş fıstıklarımız var ve bayram hareketliliği başladı. Yerli ve yabancı turistler akın akın Gaziantep'e geliyor" şeklinde konuştu.

"Çevre illerden Gaziantep'e bayağı bir yoğunluk var"

Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı-pazarda yoğunluk olduğunu, işlerin çok güzel olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü belirten Emin Taştekin de, "Kurban Bayramı'nda pul biber, karabiber, salça ve et baharatına talep var. Çarşıda yoğunluk var. Satışlarımız arttı. Hafta sonu olduğu için turist yoğunluğu var. Genelde çevre illerden Gaziantep'e bayağı bir yoğunluk var" ifadelerini kullandı.

"Çıkın çıkın Gaziantep'e gelin"

Her hafta Samsun'dan turla Gaziantep'e geldiklerini ve bayram alışverişini de Gaziantep'te yapmak istediklerini belirten vatandaşlar ise, "Bayramın ikinci günü Samsun'dan yola çıkıp yine Gaziantep'e geleceğiz. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz, çıkın çıkın gelin. Antep fıstığı başta olmak üzere bayram için lokumlar, şekerlemeler, kuru meyve şekerlemeleri çok nefis ve bizde aldık" diye konuştu. - GAZİANTEP