Gaziantep'te 'Beyaz Yürüyüş' Eylemi

12.03.2026 23:16
TTB, sağlık sorunlarına karşı Gaziantep'te basın açıklaması yaptı, sağlık hizmetine erişim vurgulandı.

Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yarattığı ticarileşme, performans baskısı, güvencesizlik, şiddet ve nitelik kaybı gibi sorunlara karşı" Diyarbakır'dan başlatılan "Beyaz Yürüyüş" Şanlıurfa'nın ardından bugünkü ikinci durağı olan Gaziantep'e ulaştı.

14 Mart Tıp Bayramı öncesinde düzenlenen "Beyaz Yürüyüş" kapsamında Gaziantep'te hekimler ve sağlık emekçileri Kırkayak Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı, Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hayriye Didem Yıldız okudu.

Yıldız, hekimlerin yalnızca özlük haklarının iyileştirilmesi için değil, halkın eşit, nitelikli, ücretsiz, erişilebilir ve anadilinde sağlık hizmetine ulaşabilmesi için mücadele ettiklerini belirtti. Sağlık emekçilerinin artan iş yükü ve güvencesiz çalışma koşulları altında görev yaptığını ifade eden Yıldız, yurttaşların da sağlık hizmetine erişimde ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.

Türkiye'de sağlık sisteminin uzun yıllardır uygulanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında piyasalaştırıldığını belirten Yıldız, "Sağlık kurumları birer işletmeye, insan sağlığı alınıp satılan bir metaya, hekimler ise ücretli emek gücüne dönüştürülmüştür" dedi.

Sağlık kurumlarına başvuruların giderek arttığını anlatan Yıldız, yılda bir milyardan fazla başvuru yapıldığını, buna rağmen yüz binlerce yurttaşın hastane kapılarında randevu beklediğini ve sağlık hizmetine ulaşamadığını dile getirdi. Yıldız, iktidarın çözümü muayene sürelerini kısaltmak ve çalışma sürelerini uzatmakta aradığını belirterek, "Hastaya ayrılan sürenin beş dakikaya indirildiği bir sistemde iyi hekimlikten ve nitelikli sağlık hizmetinden söz edilemez" diye konuştu.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, aile hekimlerine yönelik yeni düzenlemeleri eleştirerek, "Eziyet yönetmeliği olarak adlandırdığımız bu düzenleme, aile hekimlerini ve aile sağlığı emekçilerini mesleklerini yapamaz hale getirmiştir. Aile hekimliği sistemi giderek artan bürokratik baskı, performans dayatmaları ve yaptırımlarla yönetilmektedir" dedi.

Artan MHRS randevuları nedeniyle hasta yükünün baş edilemez boyutlara ulaştığını belirten Yıldız, hekimlerin mesai saatleri dışında dahi idarenin baskı ve tehditleriyle hasta bakmak zorunda bırakıldığını söyledi. Acil servislerde yatan ve yoğun bakım bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Yıldız, piyasacı sağlık politikalarının toplumun sağlık hakkını görmezden geldiğini belirterek koruyucu sağlık hizmetlerinin zayıfladığını, sağlık hizmetine erişimde eşitsizliklerin arttığını ve sağlık alanının giderek daha fazla ticarileştiğini ifade etti.

Kamu kaynaklarının özel sağlık sektörünün büyümesi için kullanıldığını kaydeden Yıldız, sağlık alanının sermaye için karlı bir yatırım alanına dönüştürüldüğünü söyledi.

Basın açıklamasına BİRTEK-SEN, Tüm Emeklilerin Sendikası, Eğitim Sen ve SES üyeleri de destek verdi. Açıklama, atılan sloganların ardından sona erdi.

"Beyaz Yürüyüş"ün yarın Osmaniye ve Adana'da devam etmesi, 14 Mart Cumartesi de Ankara'da düzenlenecek kitlesel yürüyüş ve Abdi İpekçi Parkı'ndaki açık hava buluşmasıyla tamamlanması planlanıyor."

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Politika, Yerel, Son Dakika

