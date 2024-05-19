Gaziantep\'te çalışan aşçı, bisiklet ile Türkiye turuna çıktı

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Gaziantep'te aşçı olarak çalışan Harun Reşit Kuzu, iş yerinden 1 ay aldığı izin sonrası bisiklet ile Türkiye turuna çıkarak Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı.

Gaziantep'te yaşayan Harun Reşit Kuzu, bisikleti ile Türkiye turu için yola çıktı. Günde en az 5 saat pedal çeviren Kuzu, Karapınar'a ulaştı ve burada kamp yaptı. 10 yıldır Gaziantep'te aşçılık yaptığını belirten Harun Reşit Kuzu, uzun zamandır hayalinde olan bisiklet ile Türkiye turu için iş yerinden izin alarak 1 ay boyunca bisiklet ile gezeceğini söyledi.

Depremi de yaşadıktan sonra bu isteğinin arttığını belirten 32 yaşındaki Kuzu, "Çoğu zaman ülkemizi gezmeye gelen yabancı turistleri görüyordum. Dünyanın bir ucundan ülkemizin güzelliklerini görmeye geliyorlar. Biz ise bu cennet vatanı gezemiyoruz diye düşünmüştüm. Bisiklete çocukluktan beri ilgim vardı. Karar verip ülkemizi gezeceğim" dedi.

Günde 5-6 saat pedal çevirdiğini belirten Harun Reşat Kuzu, "İstediğim yerde durup istediğim yerleri geziyorum. Gittiğim her yerde özellikle çocuklar beni yabancı turist zannedip yabancı dil ile konuşmaya çalışıyorlar. Türk olduğumu görünce kahkahalara boğuluyorlar. Türkiye'de o kadar gezip görülmesi gereken yer var ki muhteşem bir doğası ve tarihi var. Bunları gezmekten çok mutluyum. 1 ay süresince ne kadar gezebilirsem gezeceğim. Bazen misafir edenler oluyor bazen çadırımda kalıyorum. Ama çok keyif alıyorum. Karapınar'da çok güzel bir yer Meke Gölü, Acıgöl ve tarihi yerler insanı mutlu ediyor. Ülkemizin değerini bilmeliyiz. Bu gezimde daha iyi anladım. Herkesi ülkemizin güzelliklerini görmeye davet ediyorum. Asla pişman olmayacaklar" diye konuştu. - KONYA