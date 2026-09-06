Gaziantep\'te çanta tamircisi Mehmet Uçar, babasından devraldığı mesleği 30 yıldır sürdürüyor

Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki Mehmet Uçar, babasından devraldığı çanta tamirciliği mesleğini 30 yıldır aynı dükkanda severek sürdürüyor.

Henüz 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Mehmet Uçar, çocukluk yıllarından itibaren öğrendiği çanta tamirciliğinde zamanla ustalaştı. Tarihi Gaziantep Çarşısı'ndaki dükkanda yıllarca babasıyla birlikte çalışan Uçar, babasının vefatının ardından iş yerini devralarak baba mesleğini yaşatmaya devam etti. Mesleğini severek yaptığını belirten Uçar, sağlığı el verdiği sürece çanta tamirciliğini sürdürmek istediğini söyledi. Meslekte yeni eleman yetişmemesinden yakınan Uçar, gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra el sanatları ve mesleklere de ilgi göstermesi gerektiğini ifade etti.

"Ben bu işi yapmaktan çok memnunum"

Babasının vefatından sonra devraldığı dükkanı 30 yıldır sürdürdüğünü söyleyen Çanta tamircisi Mehmet Uçar, "Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleğimiz ve 52 yıldan beri aynı dükkandayız. Babadan kalan bu mesleği devam ettirdiğim için çok mutluyum. Benden sonra çocuklarım da bu işi yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Benim çocukluğum buralarda geçti. Gözümü bu işte açtım. Bu mesleğe 10 yaşlarında başladım. Birkaç yıl önce babam vefat etti. Yıllardır babamla birlikte çalıştım. O hem ustamız hem babamızdı. Şimdi ise ben okuldan kalan zamanlarda çocuklarla birlikte çalışıyorum. Artık inşallah bizden de onlara geçer bu iş. Ben bu işi yapmaktan çok memnunum. Yeni yetişen gençlerimiz, çocuklarımız da mesleğe meyil etsinler. Sadece okumakla olmuyor. Hem okusunlar, yine eski usul okuyamayanlar mesleğe devam etsinler, bizim tavsiyemiz bu yani" dedi.

"Eleman yetiştiremiyoruz"

Çantaları valizleri tamir ettiğini söyleyen Uçar, eleman yetiştiremediklerini söyleyerek, "Biz burada genelde çanta tamiratı yapıyoruz, imalat yapıyoruz, satışlarımız var perakende, okul çantası, valiz gibi. Şimdi ise okul zamanı olduğu için tamiratlarımız var, valiz tamiratlarımız, okul çantası tamiratlarımız. Maalesef uzun yıllardır eleman yetiştiremiyoruz. Eskiden yaz olunca 5-10 tane çırağımız olurdu. Şimdi çırağımız yok. Artık kimse gelmiyor. O konuda sıkıntılıyız eleman yetiştiremiyoruz" diye konuştu.