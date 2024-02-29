Gaziantep'te Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Gaziantep\'te Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Gaziantep'te düzenlenen Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Jandarma ekipleri tarafından okullarında ziyaret edilerek ödüllendirildi. Yarışmada birinci olan öğrencilere hediyeleri İl Jandarma Komutanlığı tarafından takdim edildi.

29.02.2024 09:05  Güncelleme: 09:07
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Gaziantep'te "Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, jandarma ekiplerince okullarında ziyaret edilerek ödüllendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 100'üncü yılı kapsamında ülke çapında düzenlenen "Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmanın Gaziantep ayağında ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde dereceye giren öğrenciler, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nca ödüllendirildi.

Yarışmada ilkokul kategorisinde birinci olan Mehmet Şahin Batmazoğlu İlkokulu öğrencisi İkra Bayındar, ortaokul kategorisinde birinci olan Kadriye Abdülmecit Özgözen Ortaokulu öğrencisi Şehed Elaf ve lise kategorisinde birinci olan Aysel İbrahim Akınal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Hümeyra Ölçek'in hediyeleri İl Jandarma Komutanlığı tarafından okullarında ziyaret edilerek takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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