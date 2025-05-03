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Gaziantep'te Evlilik ve Bebek Destek Projeleri

Gaziantep\'te Evlilik ve Bebek Destek Projeleri

TDV, evlilik hazırlığında olan genç kızlara gelin bohçası ve yeni annelere bebek bohçası destek veriyor.

03.05.2025 09:45
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Hayata Başlarken" ve "Hayata Merhaba" projeleri kapsamında Gaziantep'te evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi genç kızlara "gelin bohçası", yeni doğum yapan annelere de "bebek bohçası" desteği veriliyor.

Gaziantep İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gaziantep Şubesi Kadın Kolları üyeleri, hazırladıkları çeyiz setleriyle evlilik hazırlığı yapan genç kızlara çeyiz bohçası ve yeni doğum yapan annelere bebek bohçası hediye ediyor. İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gaziantep Şubesi tarafından kurulan "İyilik Atölyesi"nde vakfın kadın kolları üyeleri ve gönüllü kadınlar, kızlar için çeyiz ürünleri ve yeni doğum yapan annelerin bebekleri için de kıyafet hazırlıyor. Ayrıca proje kapsamında hayırseverlerin de katkılarıyla hazırlanan hediyelerle merkezde biriken setler görevlilere teslim ediliyor. En ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanan çeyiz setleri, daha sonra evler ziyaret edilip nişanlı kızlara teslim ediliyor.

"Gelin bohçası ve bebek bohçası hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz"

İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu, "Hayata Başlarken" ve "Hayata Merhaba" projeleri kapsamında, evlilik için adım atan genç kızlara ve yeni doğum yapan annelere verdikleri bu desteğin büyük önem taşıdığını ifade etti. Hayırseverlerin ve gönüllülerin de projelere destek verdiğini belirten Nazife Sağlamoğlu, "Gaziantep İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Merkezimizin atölyesinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın hayata geçirdiği projeler kapsamında çalışıyoruz. Bu projeler kapsamında, 'Hayata Merhaba' projemiz var. Bu projede ihtiyaç sahibi ailelerimizin yeni doğan bebeklerine hastane çıkışında bebek bohçası hazırlıyoruz. 'Hayata Başlarken' projesi kapsamında da ihtiyaç sahibi, özellikle de yetim kızlarımızın çeyizlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Gaziantep şehri çok duyarlı ve projelerimize destek veren herkesten Allah razı olsun. Hayırseverlerin bize gönderdiği hayırları gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Özelde de projelerimiz var. Gaziantep genelinde Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları olarak ihtiyaç sahibi kızlarımıza ve yetim kızlarımıza çeyiz ürünleri, bebeklerimize de kıyafet dikimi yapıyoruz. Ürünleri sağ olsun gönüllülerimiz üretiyor. Üretirken iyiliği çoğaltıyorlar" dedi.

"Yetim kızlarımıza ve dünyaya yeni gelmiş bebeklerimize diktiğimiz ürünleri hazırlıyoruz"

Atölyede de gönüllü çalışan Zeynep Akbulut ise, "Her fırsat buldukça iyilik atölyesine yardıma geliyorum. Seccade, yatak örtüsü, masa örtüsü ve çeyizlik eşyalar hazırlıyoruz. Yetim kızlarımıza ve dünyaya yeni gelmiş bebeklerimize diktiğimiz ürünleri hazırlayıp teslim ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Evlilik ve Bebek Destek Projeleri - Son Dakika

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