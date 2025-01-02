Gaziantep\'te İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Protokolü İmzalandı

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Gaziantep'te 65 yaş ve üstü vatandaşların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde geçirmeleri için hayata geçirilecek "İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği'nde gerçekleştirilen törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve hayırsever iş insanı Ahmet Deniz katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ahmet Deniz iş birliğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'nde inşa edilmesi planlanan merkezin 2025 yılının ikinci çeyreğinde temelinin atılması hedefleniyor.

18 bin metrekare kapalı alan ve 12 bin 793 metrekare açık otopark alanına sahip olacak merkezde özel bakım, fizik tedavi bölümleri, havuz, hamam gibi alanlar yer alacak. 94 odada hizmet verilmesi planlanan projede ayrıca süreli konaklama, sağlık bakım hizmeti ve ameliyat sonrası sağlık bakımı gibi hizmetler de sunulacak.

"Bu merkeze çok talep var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Faydalı işler yapan bir medeniyetten geliyoruz. İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin projelendirme sürecinden itibaren bizlere destek verdiği için Gaziantep Valimize teşekkür ediyoruz. Ahmet Deniz ağabeyimizle bu projeyi tüm detaylarıyla konuştuk ve istediğimiz noktaya geldik. Bu merkeze şehirde çok büyük bir talep var. İnsanoğlunun ömrü giderek uzuyor ve bu gibi merkezlere olan ihtiyaç artıyor" dedi.

Merkezin Alleben Göleti civarında konumlanacağını hatırlatan Başkan Şahin, "Gaziantep Modeli bu projede de var. Birlikten güç doğar anlayışıyla, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu imzaların şehrimize bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep modeli yeni yılda da devam ediyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep'in her zaman örnek bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep, belediyeleri, hayırseverleri ve çalışma şekliyle çok özel bir şehir. Yine buna örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu merkez şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Hayırsever iş insanı Ahmet Deniz de protokolün hayırlara vesile olmasını dileyerek, merkezin en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti. Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, Vali Kemal Çeber ve hayırsever iş insanı Ahmet Deniz protokolü imzaladı. - GAZİANTEP