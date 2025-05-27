Gaziantep\'te Kurban Yakalama Timi Bayram İçin Hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yıllardır hizmet veren "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'ndaki görevlerine yönelik eğitimlerini tamamladı.

Tim, bayram boyunca Doğal Yaşam Parkı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak üzere sıkı bir eğitim sürecinden geçti. Program kapsamında uyuşturucu iğne atan tüfek kullanımı, kementle yakalama teknikleri, koşu ve şınav gibi fiziksel egzersizler yer aldı.

Ekibin içerisinde 5 veteriner hekimin ve 15 teknik personel bulunuyor. Antrenmanlarla ekip bayram süresince karşılaşabilecekleri her duruma karşı hazır hale getirildi.

"Kaçan danalar vatandaşlara teslim edilecek"

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl olduğu gibi bu bayramda da kaçan danaları arife gününden bayramın son gününe kadar yakalayıp vatandaşlara teslim edeceğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin 153 ihbar hattına bildirilen kaçan hayvanlar, ekiplerimizce yakalanarak sahiplerine teslim ediliyor. Bu bayram süresince de aynı şekilde hizmet vereceğiz" dedi.

"Eğitimler çok verimli geçti"

Eğitim sürecinin verimli geçtiğini ve geçmiş yıllarda olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Özsöyler, "Öncelikle kementle yakalamaya çalışıyorlar, ancak hayvan çok agresifse veteriner hekimlerin belirlediği dozlarla anestezik üfleme boruları ya da tüfekler kullanılıyor. Yaklaşık bir aydır tüm kontroller ve hazırlıklar yapıldı. Bu işe yatkın veterinerlerimizi özellikle seçtik çünkü hızlı ve etkin müdahale gerekiyor. 2024 yılında 15 danayı yakalayarak vatandaşlara teslim ettik ve bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık" şeklinde konuştu.

Kaçan kurbanlar için 153 ihbar hattı aktif olacak

Kurban Bayramı süresince vatandaşlar, 153 ihbar hattı aracılığıyla kaçan kurbanlık hayvanları bildirebilecek. Özel eğitimli tim, gelen ihbarları değerlendirerek hayvanları yakalayıp sahiplerine teslim edecek. Böylece bayramın huzur ve düzen içinde geçmesine katkı sağlanacak.

Etler uzman veterinerlerce kontrol edilecek

Ayrıca, kurban kesimi sırasında etin sağlıklı olup olmadığı konusunda şüphe duyan vatandaşlar, etleri Doğal Yaşam Parkı'na getirerek uzman veterinerler tarafından ücretsiz olarak kontrol ettirebilecek. - GAZİANTEP