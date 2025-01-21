Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Güvenlik Eğitimi

Gaziantep\'te Traktör Sürücülerine Güvenlik Eğitimi

395 traktör sürücüsüne güvenli tarım ve trafik eğitimi verildi, reflektör dağıtıldı.

21.01.2025 12:18
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 395 traktör sürücüsüne güvenlik trafik ve güvenli tarım eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Nizip, Araban, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde 395 traktör sürücüsüne güvenli tarım ve güvenlik trafik kapsamında eğitim verildi. Eğitim çerçevesinde robs demiri kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim sonrası 395 traktör sürücüsüne reflektör dağıtımı yapılarak ve reflektör kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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