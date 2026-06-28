Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yıl dönümü Gaziantep\'te kutlandı

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Tören kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan askeri araç, silah ve teçhizatlar sergilendi. Katılımcılara kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verilirken, sergilenen askeri teçhizatlar davetliler tarafından ilgiyle incelendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, kuran-ı kerim tilaveti ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti. Programda ayrıca Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235 yıllık köklü geçmişi, görevleri ve bugüne kadar elde ettiği başarılar anlatıldı.

"Kara kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizde milletimize kalan en büyük, en değerli ve en aziz mirastır"

Türk Kara Kuvvetleri'nin Mete Han tarafından milattan önce 209 yılında kurulduğunu belirterek, ordunun tarih boyunca milletin bağımsızlığı ve vatanın savunması için büyük fedakarlıklarla görev yaptığını belirten 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, "Burada mensubu olmaktan daima gurur duyduğumuz, tarihi şan ve şerefle dolu, çağlar boyunca dünya tarihinde devirler açan, şanlı tarihimize nice zaferler kazandırmış, yüce Türk milletinin meşru hak ve menfaatlerini sevdiği daima korumuş ve kollamış olan kara kuvvetlerimizin kuruluşunun 2235. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temelini teşkil eden kara kuvvetleri, ilk defa teşkilatlı bir şekilde Hun İmparatoru Mete Han tarafından milattan önce 209 yılında kurulmuş, Orta Asya'da başlayan başarılarını ve zaferlerini, sonraki çağlarda değişik coğrafyalarda devam ettirmiştir. Büyük milletimizin ezelden ebede giden bağımsızlık mücadelesini üzerine aldığı bütün vazifeleri her zaman, hakkıyla yerine getirmiştir. Ulusumuzun ve onun varlığından çıkan kahraman Türk ulusunun ordusunun en büyük başarısı, Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak çağdaş temellere dayalı, hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmak olmuştur. Kara kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizde milletimize kalan en büyük, en değerli ve en aziz mirastır. Yüksek ahlak ve erdeme, bilim, ve disipline dayanan maddi ve manevi gücüyle milletimize özgürlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı, devletimize onuru saygınlığı ve etkinliği sağlamıştır. Kara kuvvetlerimiz, mevcut yapısıyla Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan silahlı kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak, atalarımızın izinde yüksek iman ve inançla, milli ve yerli harp, silah ve sanayi ürünlerini kullanarak, her zaman yüce milletimize layık olma azim ve kararlılığı içerisinde ve onun emrinde olmanın haklı gururunu taşımaktadır" dedi.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Kaya, gazilere şükranlarını sundu ve Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tören, günün anısına gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi. Programa Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya'nın yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, askeri yetkililer, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. - GAZİANTEP