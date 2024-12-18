Gaziantep'te Ulaşım Altyapısına Yatırım: 15 Katlı Kavşak Tamamlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Ulaşım Altyapısına Yatırım: 15 Katlı Kavşak Tamamlandı

Gaziantep\'te Ulaşım Altyapısına Yatırım: 15 Katlı Kavşak Tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 10 yılda şehirdeki ulaşım altyapısını geliştirmek amacıyla 15 katlı kavşağı tamamladı. 2024 yılında ise 32 kavşak ve 87.9 kilometre koridor yaparak trafik akışını iyileştirmeyi hedefliyor.

18.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki ulaşım altyapısını geliştirmek ve trafik akışını düzenlemek amacıyla son 10 yılda 15 adet katlı kavşağı tamamladı.

Gazi şehirde araç sayısının artışıyla bazı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için çeşitli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla iş birliği yaparak Bedri İncetahtacı, Beylerbeyi, Dedeman, Dr. Asım Güzelbey, Kalyoncu Üniversitesi, Kahraman Emmioğlu, Kemal Köker, Kuzeyşehir Viyadüğü, Mehmet Şimşek, Mezarlık, Şahinbey, Şehirgösteren, Şehir Hastanesi, Yamaçtepe ve Yeşilvadi Katlı Kavşakları'nı hizmete sundu.

2024 yılında 32 kavşak ve 87.9 kilometre koridor tamamlandı

2024 yılında Büyükşehir Belediyesi, 32 kavşak ve 87.9 kilometre koridor yaparak trafik akışını iyileştirmeyi hedefleyen projeleri başarıyla tamamladı. Çalışmalar kapsamında kapasite artırımı, sinyalizasyon sistemleri ve hacim geliştirme faaliyetleri de gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Ulaşım Altyapısına Yatırım: 15 Katlı Kavşak Tamamlandı - Son Dakika

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