Gaziantep\'te yeni otobüs hatlarıyla OSB\'ye toplu taşıma bağlantısı sağlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak yeni 3 otobüs hattıyla Aktoprak, Beykent ve Kuzeyşehir'in Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) toplu taşıma bağlantısı sağlanacak.
Sanayisinin her geçen gün büyüdüğü Gaziantep'in yeni yerleşim merkezlerinin OSB'ye bağlanmasını sağlayacak otobüs ring hatları 11 Mart Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Otobüs hatlarının hizmet vermeye başlamasıyla hat başlangıç bölgelerinin OSB içerisinde bulunan Gaziray Başpınar İstasyonu ile şehir merkezine entegrasyonu sağlanmış olacak.
Yeni açılacak otobüs hatları kapsamında Aktoprak- OSB Ring Hattı, saat 06.00'da başlayacak bitiş seferi olan 19.30'a kadar 2 araçla 30 dakikalık aralıklarla günlük 28 sefer yapacak. 06.00'da başlayacak ve bitiş seferi saat 18.55 olacak Beykent- OSB ve Kuzeyşehir OSB Ring Hatları ise 3'er araçla 25 dakikalık aralıklarla günlük 32 sefer yapacak. - GAZİANTEP
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