Gaziantep'te Yeni Uydu Kentlerde Ring Seferleri Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yeni Uydu Kentlerde Ring Seferleri Başladı

Gaziantep\'te Yeni Uydu Kentlerde Ring Seferleri Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuzeyşehir ve Güneyşehir uydu kentlerinde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla günde toplam 4 ring seferini başlattı. Seferler, belirli saatlerde etaplar arasında hizmet verecek.

24.02.2025 13:00  Güncelleme: 13:02
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni uydu kentler olan Güneyşehir ve Kuzeyşehir'de etaplar arası ring seferlerini başlattı.

Kenttin konut ihtiyacını karşılamak, sıkışan şehir yapısını rahatlatmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilip oluşturulan Kuzeyşehir ve Güneyşehir Uydu Kentleri'nde yatırımlar devam ediyor. Uydu kentlerde etaplar arası ulaşımı kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ring seferleri kapsamında 09.00, 12.00,15.00, 17.00 hareket saatleriyle günde toplamda 4 ring seferi yapılacak.

Planlanan ring seferleri kapsamında Güneyşehir'de başlangıç noktası 1'inci etap olmak üzere 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci etaplar arasında hatlar oluşturularak toplam 12 kilometrelik güzergahlar belirlendi. Kuzeyşehir'de ise 1'inci etap başlangıç noktasından belirlenen saatlerde ise GBB Konut, 12'nci, 13'üncü, 16'ncı etaplar ve Haydi noktası durakları üzerinden 10 kilometrelik ring seferleri yapılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Yeni Uydu Kentlerde Ring Seferleri Başladı - Son Dakika

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