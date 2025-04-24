Gaziantep\'te yeni valilik binası hizmete açılıyor

Gaziantep'te inşaatı tamamlanan yeni valilik binası, Mayıs ayının ilk haftasında hizmet vermeye başlayacak.

Gaziantep'te toplamda 27 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen ve 16 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olan yeni valilik binası, modern mimarisi ve açık ofis tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni valilik binasında, valilik makamı başta olmak üzere vali yardımcıları, yazı işleri müdürlüğü, hukuk birimleri ve diğer çeşitli birimler yer alacak. Yetkililer, taşınma sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ve yeni binada tüm hizmetlerin kesintisiz olarak sunulacağını belirtti.

"6 Şubat depremini de yaşamış olmamıza rağmen inşaat çalışmalarımız planlanan süre içerisinde tamamlanmıştır"

Yeni valilik binası ile ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Murat Akyüz, "Yeni valilik binamız inşallah Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla, valiliğimizin çeşitli birimlerinin taşınmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacaktır. Toplamda 27 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bu kompleks, 16 bin 500 metrekarelik bir inşaat alanına sahiptir. Yeni binada valilik makamı, vali yardımcılarımız, yazı işleri, hukuk birimleri ve diğer çeşitli valilik birimlerimiz hizmet verecektir. Yeni valilik binamızın yapım süreci, Ağustos 2022 tarihinde iş sözleşmesinin imzalanmasıyla başlamıştır. Yaklaşık iki buçuk yıl süren bu süreçte, 6 Şubat depremini de yaşamış olmamıza rağmen inşaat çalışmalarımız planlanan süre içerisinde tamamlanmıştır. Bu vesileyle binamızı Gaziantep halkının hizmetine sunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız" dedi.

"Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlamaktayız"

Vali Yardımcısı Murat Akyüz, "Yeni binamız, mimarisi açısından geleneksel valilik yapılarından farklı olarak daha modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanmıştır. Yönetişim alanına uygun, açık ofis tipinde planlanmış yapısıyla vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Elbette ki bina kadar, burada görev yapacak olan personelimizle birlikte de Gazianteplilere en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışacağız. Binamız, şehrin en önemli arterlerinden birinde yer almaktadır. Hemen arka tarafında Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kapalı spor salonu bulunmakta, yakın çevresinde ise Şehitkamil Hükümet Konağı inşa edilmektedir. Bu bölge, yeni bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Otopark ihtiyacının farkındayız ve bu konuda gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Ayrıca binamızın tramvay hattına yakın konumu sayesinde ulaşım konusunda da herhangi bir sorun yaşanmayacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"Binamız, bugünün şartlarında oldukça düşük bir maliyetle hayata geçirilmiştir"

Yeni binanın maliyeti hakkında konuşan Vali Yardımcısı Murat Akyüz, "Maliyet konusuna gelince yaşadığımız depremler ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortam sebebiyle fiyat farkları yaşanmış olsa da, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, israf ve gösterişten uzak bir anlayışla bu projeyi tamamladık. Binamız, bugünün şartlarında oldukça düşük bir maliyetle hayata geçirilmiştir" diye konuştu. - GAZİANTEP