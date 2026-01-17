Gaziantep\'te yoğun kar yağışı etkili oluyor

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, saat 11.30 sıralarında tipi şeklinde şiddetini artırdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, parklar, bahçeler, tarihi alanlar ve araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri, buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - GAZİANTEP
