Gaziantep'ten Depremzede Çiftçilere Büyük Destek - Son Dakika
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Gaziantep'ten Depremzede Çiftçilere Büyük Destek

Gaziantep\'ten Depremzede Çiftçilere Büyük Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçilere, tarım ve hayvancılık alanında sağladığı desteklerle üretimi sürdürüyor. 1100 ton tohum ve 490 ton gübre dağıtımı yaparak zarar gören tarımsal faaliyetlerin yeniden canlanmasına yardımcı oldu.

03.02.2025 16:03  Güncelleme: 16:05
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetten etkilenen çiftçilere sağladığı tarım ve hayvancılık destekleriyle üretimin sürmesi, köylerin yeniden hayat bulması ve çiftçilerin ayağa kalkması için büyük bir mücadele ortaya koydu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, yalnızca evleri ve şehirleri değil, aynı zamanda köyleri ve tarım alanlarını da büyük bir yıkıma uğrattı. Enkazın altında yalnızca binalar değil, çiftçilerin ekmek tekneleri, hayvanları, tarlaları ve geçim kaynakları da kaldı. Ancak bu zorlu dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetten etkilenen çiftçilerin yanında yer aldı. Sağladığı tarım ve hayvancılık destekleriyle üretimin sürmesi, köylerin yeniden hayat bulması ve çiftçilerin ayağa kalkması için büyük bir mücadele ortaya koydu.

Depremin ardından çiftçilerin en büyük sorunlarından biri, tarlaları ekmek için ihtiyaç duydukları tohum ve gübreye erişim oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu dönemde 8 ilçede bin 100 ton makarnalık Türköz sertifikalı tohum dağıtarak çiftçilere nefes aldırdı. Bu destekle yalnızca tarlalar yeniden yeşermedi aynı zamanda çiftçilerin geleceğe dair umutları da filizlendi. 490 ton gübre dağıtımı ise 689 üreticinin yüzünü güldürdü. Tarım alanlarının verimliliğini artırmayı hedefleyen bu yardımlar, enkaz altında kalan tarımsal faaliyetleri yeniden canlandırmayı başardı.

Tarımsal ekipman parkı ile afetzedelerin yaraları hızlıca sarıldı

Depremde enkaz altında kalan traktörler, tarım makineleri ve ekipmanlar, çiftçilerin üretim yapabilmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Ancak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu çözmek için 54 milyon TL değerinde bir Tarımsal Ekipman Parkı kurarak çiftçilere ücretsiz ekipman desteği sağladı.

Parktaki ekipmanlar, İl Tarım Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çiftçilere tahsis edildi. Çiftçiler, tarlalarını sürüp işlerini tamamladıktan sonra bu ekipmanları teslim ederek başka üreticilerin de faydalanmasına imkan tanıdı. Bu dayanışma modeli, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin yeniden hareketlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Modern sulama sistemleriyle verimlilik artırıldı

Depremde sulama sistemlerini kaybeden çiftçiler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle bir başka önemli destek hayata geçirildi. Meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan 150 çiftçiye, modern sulama sistemleri dağıtıldı.

Bu kapsamda 75 çiftçiye yağmurlama ve damlama sulama sistemleri teslim edildi. Destek, toplamda bin 500 dekarlık tarımsal alanın yeniden üretime kazandırılmasını sağladı. Sulama projeleri, yalnızca üretimi artırmakla kalmadı; aynı zamanda çiftçilere, kaybettiklerini geri kazanma umudu da verdi.

Hayvancılığa yem ve un dağıtılarak destek olundu

Depremden etkilenen hayvancılık sektörüne yönelik de önemli adımlar atıldı. 4 bin 364 çiftçiye, hayvanları için toplam 2 bin 52 ton yem dağıtımı yapıldı. Ayrıca, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 2 bin 630 aileye 126,5 ton un desteği sağlandı.

Arıcılıkla uğraşan üreticiler unutulmadı. 54 arıcıya 4 ton arı keki dağıtılarak bal üretiminin devam etmesi desteklendi. Bu yardımlar, kırsalda yaşayan insanların geçim kaynaklarının sürdürülebilir olmasını sağladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'ten Depremzede Çiftçilere Büyük Destek - Son Dakika

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