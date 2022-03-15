İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı

15.03.2022 11:40
İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) savaş nedeniyle zor bir süreçten geçen Ukrayna halkı için hazırladığı insani yardım tırı yola çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) savaş nedeniyle zor bir süreçten geçen Ukrayna halkı için hazırladığı insani yardım tırı yola çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hazırladığı insani yardım tırı ile 40 bin Ukrayna vatandaşına destek oluyor.

GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, yaptığı açıklamada, savaşta en çok kadın, çocuk ve dezavantajlı grupların mağdur olduğunu söyledi.

Aksoy, Ukrayna ve Rusya savaşında 19'uncu günün içerisinde olduklarını hatırlatarak, "Ukrayna'da devam eden savaşta maalesef en çok sıkıntı yaşayan yine dezavantajlı kesimler, kadın ve çocuklar oluyor. Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla insani yardım tırımızı hazırladık. Ukrayna'ya yardımımızı Kızılhaç vasıtasıyla yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırseverlerin de katkılarıyla bu insani yardım tırımız 2 gün gibi bir sürede Ukrayna'ya ulaşmış olacak. Tırımızdaki insani yardım malzemelerinden 40 bin kişi yararlanabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı
İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı

YORUMLAR
500
AFAD Ukrayna'ya bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı gönderildi AFAD Ukrayna'ya bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı gönderildi Ukrayna Başbakan Yardımcısı: 'İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız' Ukrayna Başbakan Yardımcısı: 'İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız'

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:30 Dolar yeni güne yükselişle başladı, 14,80'den işlem görüyor
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
11:25 Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler"inden sonra, Bahçeli'den "Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın!" Hedefte doktorlar var!
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 12:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement