İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) savaş nedeniyle zor bir süreçten geçen Ukrayna halkı için hazırladığı insani yardım tırı yola çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hazırladığı insani yardım tırı ile 40 bin Ukrayna vatandaşına destek oluyor.

GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, yaptığı açıklamada, savaşta en çok kadın, çocuk ve dezavantajlı grupların mağdur olduğunu söyledi.

Aksoy, Ukrayna ve Rusya savaşında 19'uncu günün içerisinde olduklarını hatırlatarak, "Ukrayna'da devam eden savaşta maalesef en çok sıkıntı yaşayan yine dezavantajlı kesimler, kadın ve çocuklar oluyor. Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla insani yardım tırımızı hazırladık. Ukrayna'ya yardımımızı Kızılhaç vasıtasıyla yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırseverlerin de katkılarıyla bu insani yardım tırımız 2 gün gibi bir sürede Ukrayna'ya ulaşmış olacak. Tırımızdaki insani yardım malzemelerinden 40 bin kişi yararlanabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP