CİMER'e yapılan başvuruyla aile kızı vermeye ikna oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CİMER'e yapılan başvuruyla aile kızı vermeye ikna oldu

CİMER\'e yapılan başvuruyla aile kızı vermeye ikna oldu

Gaziantep'te yaşayan İbrahim Doğan, yaklaşık bir buçuk yıl ailesi vermediği için sevdiği kızla evlenemeyince CİMER'e şikayet başvurusu yaptı. Damat Doğan'ın yaptığı başvurudan bir gün sonra yetkililerin araya girmesiyle aile kızı vermeye ikna olunca genç çift mutlu sona ulaştı. Genç çift, ailenin de onayının alınmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşya destekleriyle dünyaevine girerek mutlu yuvalarını kurdu.

24.03.2024 13:44  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yaşayan İbrahim Doğan, yaklaşık bir buçuk yıl ailesi vermediği için sevdiği kızla evlenemeyince CİMER'e şikayet başvurusu yaptı. Damat Doğan'ın yaptığı başvurudan bir gün sonra yetkililerin araya girmesiyle aile kızı vermeye ikna olunca genç çift mutlu sona ulaştı.

Gaziantep'te yaşayan İbrahim Doğan (24) - Esra Bağmacı (23) çifti, genç kızın ailesinin onay vermemesi nedeniyle evlenemeyince çareyi CİMER'de buldu. Yaklaşık bir buçuk yıl istediği kızı alamayan Damat Doğan'ın CİMER'e evlenemediklerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şikayet başvurusu yapmasından bir gün sonra yetkiler konu ile ilgilenmeye başladı. Yetkililerin araya girmesiyle aile kızı vermeye ikna oldu. Genç çift, ailenin de onayının alınmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşya destekleriyle dünyaevine girerek mutlu yuvalarını kurdu.

"Yaklaşık 1,5 yıl istedik ama ailesi vermedi, ben CİMER'e yazdım"

Genç çifti mutlu yuvalarında ziyaret eden Fatma Şahin, mutluluklar dileyerek hediye de takdim etti. Ziyaret sırasında evlilik hikayesini anlatan damat İbrahim Doğan, "Yaklaşık 1,5 yıl istedik ama ailesi vermedi. Ben de bu durumu CİMER'e yazdım. CİMER'de, 'Cumhurbaşkanım, ben 18 yaşından beri size destek veriyorum. Ben bu kızı istiyorum ama vermiyorlar. Gelin bana bu kızı isteyin' diye yazdım. Hemen ertesi gün beni kurumlardan aramaya başladılar ve İl Müftülüğü'ne davet ettiler. Gittim müftülüğe orada yetkililer ayaklanarak, 'sen Ankara'yı ayağa kaldırmışsın, her yerden bizi arayıp duruyorlar, hadi gidelim kızı isteyelim de sen de rahatla biz de rahatlayalım' dediler. Sonrasında da isteme falan oldu ve kabul etti ailesi. Biz de yuvamızı kurduk" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel CİMER'e yapılan başvuruyla aile kızı vermeye ikna oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz
    14 Mar Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.

  • Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
    14 Mar Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16“ operasyonlarında 40 şüpheli... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-16" operasyonlarında 40 şüpheli...
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:23:24. #1.11#
SON DAKİKA: CİMER'e yapılan başvuruyla aile kızı vermeye ikna oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement