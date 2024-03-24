CİMER\'e yapılan başvuruyla aile kızı vermeye ikna oldu

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Gaziantep'te yaşayan İbrahim Doğan, yaklaşık bir buçuk yıl ailesi vermediği için sevdiği kızla evlenemeyince CİMER'e şikayet başvurusu yaptı. Damat Doğan'ın yaptığı başvurudan bir gün sonra yetkililerin araya girmesiyle aile kızı vermeye ikna olunca genç çift mutlu sona ulaştı.

Gaziantep'te yaşayan İbrahim Doğan (24) - Esra Bağmacı (23) çifti, genç kızın ailesinin onay vermemesi nedeniyle evlenemeyince çareyi CİMER'de buldu. Yaklaşık bir buçuk yıl istediği kızı alamayan Damat Doğan'ın CİMER'e evlenemediklerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şikayet başvurusu yapmasından bir gün sonra yetkiler konu ile ilgilenmeye başladı. Yetkililerin araya girmesiyle aile kızı vermeye ikna oldu. Genç çift, ailenin de onayının alınmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşya destekleriyle dünyaevine girerek mutlu yuvalarını kurdu.

"Yaklaşık 1,5 yıl istedik ama ailesi vermedi, ben CİMER'e yazdım"

Genç çifti mutlu yuvalarında ziyaret eden Fatma Şahin, mutluluklar dileyerek hediye de takdim etti. Ziyaret sırasında evlilik hikayesini anlatan damat İbrahim Doğan, "Yaklaşık 1,5 yıl istedik ama ailesi vermedi. Ben de bu durumu CİMER'e yazdım. CİMER'de, 'Cumhurbaşkanım, ben 18 yaşından beri size destek veriyorum. Ben bu kızı istiyorum ama vermiyorlar. Gelin bana bu kızı isteyin' diye yazdım. Hemen ertesi gün beni kurumlardan aramaya başladılar ve İl Müftülüğü'ne davet ettiler. Gittim müftülüğe orada yetkililer ayaklanarak, 'sen Ankara'yı ayağa kaldırmışsın, her yerden bizi arayıp duruyorlar, hadi gidelim kızı isteyelim de sen de rahatla biz de rahatlayalım' dediler. Sonrasında da isteme falan oldu ve kabul etti ailesi. Biz de yuvamızı kurduk" dedi. - GAZİANTEP