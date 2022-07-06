Gaziemir Belediyesi Cv Bank Birimi Haziran Ayında 102 Kişiyi İş Sahibi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziemir Belediyesi Cv Bank Birimi Haziran Ayında 102 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

06.07.2022 11:17
Gaziemir Belediyesi Cv Bank Birimi Haziran Ayında 102 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

Gaziemir Belediyesi, CV Bank biriminde verdiği hizmetle, işsizlikle mücadele eden yurttaşlara destek oluyor. Birim, haziran ayında 102 kişinin yeni işine kavuşmasına aracılık etti.

Gaziemir Belediyesi, CV Bank biriminde verdiği hizmetle, işsizlikle mücadele eden yurttaşlara destek oluyor. Birim, haziran ayında 102 kişinin yeni işine kavuşmasına aracılık etti.

CV Bank birimi, verdiği kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arama sürecinde olan yurttaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı oluyor. Her ay ortalama 75 kişiyi işi sahibi yapan birim, mayıs ayında 107, haziran ayında 102 kişiyi iş sahibi yaptı.

Personel arayan şirketlerle iş arayanlar arasında CV Bank biriminde verdikleri hizmetle köprü görevi yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Ülkemizin kanayan yarası olan işsizlik sorununa CV Bank birimimizle çözüm üretiyoruz. Her ay ortalama 75 kişiyi yeni işine kavuşturan birimimiz haziran ayında 102 yurttaşımızın yeni bir iş sahibi olmasını sağladı. Birimimizin, ekonomik kriz nedeniyle dar boğazda olan yurttaşlarımıza verdiği bu hizmet çok kıymetli. Özellikle Sarnıç ve Ege Serbest Bölgesi'ndeki firmalarla kurduğumuz yakın ilişkiler sayesinde, birçok vatandaşımıza yeni iş kapısı açılmasına vesile oluyoruz. Türkiye'nin yaşadığı bu zor günlerde kurduğumuz bu organizasyonla vatandaşlarımızın yanında olabiliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

CV BANK'A NASIL BAŞVURULUR?

CV Bank'ta özgeçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası'ndaki birimleri ziyaret ederek ya da çevrim içi olarak kayıt oluşturabiliyor. CV Bank, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden de hizmet veriyor. İş arayan yurttaşlar, CV Bank'a Ios ve Android işletim sistemine sahip tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Yurttaşlar, e-belediye ve mobil uygulamayı kullanarak yeni özgeçmiş kaydı oluşturabiliyor, sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebiliyor. Sistem, personel arayan firmaların da özgeçmiş sorgulamasına imkan tanıyor.

CV Bank'a 0232 999 0251 dahili 5050 - 5528 ve 2425 (Sarnıç) numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Kayıt altına alınan özgeçmişler, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç'taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere, İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziemir Belediyesi Cv Bank Birimi Haziran Ayında 102 Kişiyi İş Sahibi Yaptı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Brezilyalı model Rusya'nın füze saldırısında öldürüldü! Ukrayna için savaşıyordu
11:09 Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi
11:03 ABD Dedeağaç'a 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi! "Rusya'ya değil Türkiye'ye karşı"
11:01 17 lirayı aşan doların yükselişi sürüyor! 17,18 dolar/TL seviyesine yükseldi
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi Cv Bank Birimi Haziran Ayında 102 Kişiyi İş Sahibi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement