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Gaziemir'in yaş dostu hizmetleri tekrar başladı - Son Dakika

Gaziemir'in yaş dostu hizmetleri tekrar başladı

22.12.2021 12:21
Gaziemir'in yaş dostu hizmetleri tekrar başladı

Gaziemir Belediyesinin yaş almış vatandaşlara hizmet verdiği, salgın nedeniyle bir süredir kapalı olan Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi, pandemi önlemlerine uygun şekilde tekrar hizmete başladı.

Gaziemir Belediyesinin yaş almış vatandaşlara hizmet verdiği, salgın nedeniyle bir süredir kapalı olan Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi, pandemi önlemlerine uygun şekilde tekrar hizmete başladı.

Gaziemir Belediyesi, kentte yaş almış yurttaşlara özel hizmet veriyor. Belediye, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde 60 yaş üstü yurttaşlara, Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezinde de alzheimer-demans hastaları ile onların ailelerine hizmet veriyor. Korona virüsü salgını nedeniyle bu merkezlerdeki hizmetlerine bir süredir ara veren belediye, salgın önlemleri uygun bir şekilde bu merkezlerin kapılarını tekrar açtı. Yurttaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu merkezlerden tekrara hizmet alabilecek.

Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi

Ata Evi'yle, yaş almış vatandaşların yaşamla bağlarını koparmalarının önüne geçilerek, evlerinden çıkıp sosyalleşmelerine olanak tanınıyor. Spor odası, kütüphane, dinlenme odası ve çeşitli etkinlik alanlarının bulunduğu Ata Evi'nde verilen hizmetlerle yaş almış vatandaşların; fiziki, sosyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri sağlanıyor. Merkezde vatandaşların bilişsel gelişimlerini kapasitelerini korumak ve iyi vakit geçirmelerini sağlamak için sudoku, kelime oyunu, masa oyunları, spor, öykü atölyesi ve sohbet gibi etkinlikler düzenleniyor. Psikoloğun görev yaptığı merkezde, üyeler düzenli olarak demans ve depresyon testleri uygulanarak üyelerin bilişsel ve psikolojik durumları takip ediliyor. Üyelere, psikososyal açıdan destek veriliyor. Ata Evi'ndeki etkinlikler, pandemi koşulları nedeniyle 5 kişilik gruplar halinde düzenleniyor.

Ata Evi'ne üye olmak isteyen 60 yaş üstü, Gaziemir'de ikamet eden ve demans hastası olmayan yurttaşlar, merkezi ziyaret ederek veya 0 (232) 999 0 251 – 1860 - 999 0 251 – 1865 ve 0 (232) 274 36 09 numaralı telefonları arayarak detaylı bilgi alabiliyor.

Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi

Gaziemir Belediyesinin sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyü'nde hizmet veren Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezinde, 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet veriliyor. Merkezde alzheimer ve demans hastalarının zihinsel ve fiziksel kapasitelerini koruyabilmek amacıyla aktiviteler yapılıyor. Gaziemir'de ikamet eden, günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan 1. ve 2. evre alzheimer ve demans tanısı konmuş hastalar, merkezden yaş sınırlaması olmaksızın yararlanabiliyor. Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne üye olan yurttaşlar sabahları özel araçla ve sağlık çalışanı kontrolünde evlerinden alınıyor, merkezdeki aktivitelerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Hasta yakınlarına da bu süreçte hastanın bakımı ile ilgili sorunlarında ve kendilerinin yaşayabileceği sosyal ya da psikolojik sorunlarda danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor. Merkezde verilen danışmanlık hizmetiyle, bakım verenin tükenmişliğinin üstesinden gelmesine yardımcı olmakla birlikte hastalarının güven ortamında iken kendilerine vakit ayırmaları sağlanıyor.

Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne üye olmak isteyenlerin, Sağlık Köyü'nde hizmet veren merkezi ziyaret ederek ya da 0 (232) 999 0 251 dahili 1846-1847 numaralı telefonu arayarak bilgi alıp üyelik işlemlerini gerçekleştirebiliyor. - İZMİR

Gaziemir'in yaş dostu hizmetleri tekrar başladı
Gaziemir'in yaş dostu hizmetleri tekrar başladı
Gaziemir'in yaş dostu hizmetleri tekrar başladı

Gaziemir Belediyesi, Koronavirüs, Alzheimer, Demans, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziemir'in yaş dostu hizmetleri tekrar başladı - Son Dakika


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