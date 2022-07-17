Gazinin baba ocağına Tuğgeneral Alp'ten ziyaret - Son Dakika
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Gazinin baba ocağına Tuğgeneral Alp'ten ziyaret

17.07.2022 15:27
Gazinin baba ocağına Tuğgeneral Alp'ten ziyaret

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, beraberinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile GATA'da tedavisi devam eden Uzman Çavuş Abdullah Aksoy'un Afyonkarahisar'daki baba evini ziyaret etti.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, beraberinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile GATA'da tedavisi devam eden Uzman Çavuş Abdullah Aksoy'un Afyonkarahisar'daki baba evini ziyaret etti.

Tuğgeneral Alp ve Başkan Kumartaşlı Pençe Kilit Operasyonunda yaralanan ve tedavisi Ankara'da devam eden Sinanpaşa ilçesi Ahmetpaşa beldesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Aksoy'un ailesini ziyaret etti. Aksoy'un babası Metin Aksoy ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Tuğgeneral Alp, aile ile bir süre sohbet etti. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Abdullah Aksoy, Karahisar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazinin baba ocağına Tuğgeneral Alp'ten ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazinin baba ocağına Tuğgeneral Alp'ten ziyaret - Son Dakika
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