Yerel

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Bağlarbaşı Mahallesi Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etti. Eşi Gözde Bahçetepe ile birlikte hem ev alışverişini yapan hem de esnafların taleplerini dinleyen Başkan Bahçetepe'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Her fırsatta Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla iç içe iletişime geçen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etti. Tezgahları tek tek dolaşan Bahçetepe, pazar esnafının talep ve önerilerini dinledi, esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Eşi Gözde Bahçetepe ile birlikte ev alışverişini de yapan Başkan Bahçetepe ardından Bağlarbaşı Caddesi'nde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, Başkan Bahçetepe'ye duyduğu güveni dile getirdi

Bağlarbaşı Caddesi'nde de Başkan Bahçetepe'ye ilgi yoğundu. Burada sık sık vatandaşlarla sohbet eden Bahçetepe, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gaziosmanpaşalılar, Başkan Bahçetepe'ye duyduğu güveni ve desteği dile getirirken, Başkan Bahçetepe de vatandaşlara teşekkür ederek, hep birlikte el ele daha güzel bir Gaziosmanpaşa için çalışacaklarını ifade etti. - İSTANBUL