Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Kadınlara Özel Nefes Etkinliği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 6 Ağustos Dünya Ferah Nefes Günü kapsamında, kadınlara özel etkinlik düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 6 Ağustos Dünya Ferah Nefes Günü çerçevesinde Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde kadınlara özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, sağlıklı nefes alma teknikleri, nefes terapisi, yüz egzersizleri ve doğa yürüyüşü gibi uygulamalar yer aldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen pratik eğitimlerde, doğru nefesin fiziksel sağlık kadar zihin üzerindeki etkileri de aktarıldı. Seanslarda katılımcılara, bedenlerini ve zihinlerini dinlendirme yöntemleri ile birlikte günlük bakım rutinine dahil edilebilecek yüz egzersizleri de öğretildi.

Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Vurmaz Yiğit, belediye personeli ve çok sayıda kadın katıldı.

Programa katılım gösteren kadınlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tarz programların devam etmesiyle ilgili taleplerini iletti. Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL