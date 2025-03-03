Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Ramazanda Dayanışma Yorumu - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Ramazanda Dayanışma Yorumu

Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Ramazanda Dayanışma Yorumu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 3 bin kişilik iftar yemeği ve bin adet pide ikram ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran belediye, dayanışma ruhunu yansıtıyor.

03.03.2025 15:26  Güncelleme: 15:33
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşatmak için her gün 3 bin kişilik iftar yemeğini ve bin adet pideyi ilçenin çeşitli noktalarında vatandaşlara ikram ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin mobil mutfağında özenle hazırlanan yemekler, iftar saatinden önce ilçenin meydanlarında ve yol güzergahlarında vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediyeye ait mobil fırın ise Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti pideyi, Gaziosmanpaşalılarla buluşturuyor. Fırında pişirilen sıcacık pideleri vatandaşlara ikram eden ekipler, Ramazan'ın manevi atmosferinin doyasıya yaşanmasına katkı sağlıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Ramazan ayı boyunca ilçenin meydanlarında ve farklı mahallerinde yemek dağıtımlarını sürdürecek.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, evde yemek pişirme imkanı olmayan, 65 yaş üstü, hasta, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 3 bin vatandaşa her gün iftarlık sıcak yemek ulaştırıyor. İhtiyaç sahiplerinin kapısına yemek götüren ekipler, hem onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor hem de ihtiyaçlarını karşılama noktasında çözümler üretiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Ramazanda Dayanışma Yorumu - Son Dakika

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