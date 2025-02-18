Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Ücretsiz Sağlık ve Eğitim Ulaşımı

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, hasta ve hareket kısıtlılığı bulanan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hastanelere ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. İlçedeki özel gereksinimli öğrenciler ise her gün, belediyenin erişilebilirlik standartlarına uygun özel servis aracıyla okullarına ulaştırılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen vatandaşlara yönelik hasta nakil hizmeti veriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye ekipleri, hastaları evlerinden alarak sağlık kurumlarına ulaştırıyor. Tedavilerinin tamamlanan hastalar, yeniden evlerine bırakılıyor. Diyaliz hastaları, özel gereksinimli bireyler ve rahatsızlığı dolayısıyla hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar, tüm tedavi işlemleri için hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Nisan ayından bu yana 568 vatandaşa, hasta nakil hizmeti sunuldu.

Özel öğrencilere okul yolunda servis desteği sunuluyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki özel gereksinimli öğrencilerin okullarına ulaşımını kolaylaştırmak ve eğitimlerine destek olmak için de ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Bu kapsamda her gün 29 öğrenci, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından erişilebilirlik standartlarına uygun, otomatik asansör sistemli servis araçlarıyla okullarına ulaştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde öğrencileri okullarına götüren araç, dönüşte yine okullarından alarak evlerine götürüyor. Belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 26 öğrenci için de ücretsiz servis hizmeti sunulmaya devam ediyor. - İSTANBUL