Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda öğrenciler göz doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda öğrenciler göz doldurdu

Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nin düzenlediği Okullar Arası Satranç Turnuvası\'nda öğrenciler göz doldurdu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası'na katılan öğrenciler, satranç bilgileri ve hamleleriyle dikkat çekti. Turnuvada 300 öğrenci, rakiplerini yenmek için kıyasıya mücadele etti.

27.05.2024 16:02  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği "Okullar Arası Satranç Turnuvası"na katılan öğrenciler, satranç bilgileriyle göz doldurdu. Turnuvada 300 öğrenci, rakiplerini mat etmek için kıyasıya yarıştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukların sosyal ve sportif yönden gelişimine katkı sunmak ve onları zeka oyunlarına teşvik etmek adına "Okullar Arası Satranç Turnuvası" düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, ilçedeki 40 okuldan 60 takım ve 300 öğrenci katıldı. İlkokul B (1 ve 2. sınıflar), İlkokul A (3 ve 4. sınıflar), Ortaokul B (5 ve 6. sınıflar), Ortaokul A (7 ve 8. sınıflar) ve lise kategorisi olmak üzere 5 kategoride düzenlenen organizasyon, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Çocuklar hamleleriyle göz doldurdu

İlk tur müsabakalarında rakiplerini elemeyi başaran takımlar, final turunda kozlarını paylaştı. Stratejileriyle birbirine üstünlük kurmaya çalışan çocuklar, satranç bilgileri ve yaptıkları hamlelerle göz doldurdu. Ailelerin de tribünden heyecanla takip müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ve öğrencilere, kupa ve madalyaları takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda öğrenciler göz doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:58 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket Üç kişiden ikisi “Çözüm kısırlaştırma“ diyor Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
14:02 15 kart gösterince olanlar oldu Kadın hakeme büyük ayıp 15 kart gösterince olanlar oldu! Kadın hakeme büyük ayıp
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 16:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda öğrenciler göz doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement