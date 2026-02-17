Gaziosmanpaşa'da Anne, Çocuk Merkezi ve Kafesi açıldı - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da Anne, Çocuk Merkezi ve Kafesi açıldı

Gaziosmanpaşa\'da Anne, Çocuk Merkezi ve Kafesi açıldı
17.02.2026 18:34  Güncelleme: 18:45
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde annelere yönelik bir kafe ve 2-6 yaş arası çocuklara eğitim hizmeti verecek bir merkezi açtı. Açılışta, ilçenin genç nüfusuna yönelik yapılan çalışmalar ve geleceğe dair hedefler vurgulandı.

Gaziosmanpaşa'da annelere kafe, 2-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim hizmeti verecek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde annelere kafe, 2 ile 6 yaş arasındaki çocuklara eğitim verecek merkezin açılışı yapıldı. Açılan merkezde kum oyun alanı, çok amaçlı atölye sınıfı, kapalı oyun parkuru, spor salonu ve annelere yönelik diyetisyen hizmeti verilecek. Açılışa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve davetliler katıldı.

"35 yaş altı nüfusumuz 250 binin üzerinde"

Gaziosmanpaşa'nın genç bir ilçe olduğunu söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilk mottomuz, bu belediye en çok kadınlar ve çocuklar için çalışacak demiştik. Bu öylesine söylenmiş siyasi bir söz ya da slogan değildi. Bu bizim için bir amaçtı. Geçtiğimiz 7 ayda biz Gaziosmanpaşa'da yaşayan 470 bin kusür nüfusun her biri için ayrı ayrı gayret ettik. Ama söz verdiğimiz gibi en çok çocuklar, en çok gençler için çalıştık. 500 bine yakın nüfusumuzun 100 bini sadece öğrenci. 35 yaş altı nüfusumuz 250 binin üzerinde. Gaziosmanpaşa genç bir ilçe" dedi.

"Her biri okul öncesi öğretmen sıfatıyla oyun ablalığı yapıp, oyun öğretecekler"

Açılan merkezin işlevinden bahseden Karadeniz, "Genç bir nüfusu var ve çocuklarımız çok fazla. Biz biliyoruz ki çocuklar mutlu olursa anneler mutlu olur. Anneler mutlu olursa eşler mutlu olur. Toplumda mutluluk ancak aile üzerinden tahsis edilebilir. Gaziosmanpaşa'daki annelerimizin, anne adaylarımızın güzel vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği bir ortamı açıyoruz. Tesisimizde oyun ablalarımız olacak. Her biri okul öncesi öğretmen sıfatıyla oyun ablalığı yapıp, oyun öğretecekler" şeklinde konuştu.

"Gaziosmanpaşa'nın da geleceği adına büyük bir heyecanı taşıdığımızı ifade etmek istiyorum"

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Bizler ülkemizin evlatlarını, ülkemizin çocuklarını her daim doğru bir boyutta yetiştirmek ve ülkemize geleceğe dönük çok güzel bireyler olarak aynı zamanda kazandırmayı hedefliyoruz. Bu merkezimizde de ülkemizin geleceği adına Aziz Sancarların yetişeceği, Selçuk Bayraktarların yetişeceği, ülkemize ve dünyaya çok güzel kazanımlar elde edeceğimiz bir geleceği de Gaziosmanpaşa'nın da geleceği adına büyük bir heyecanı taşıdığımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"16 mahallemizin evlatlarına hizmet edecek merkezlerin de ardı sıra geleceğine yürekten inanıyoruz"

Özdemir, "16 mahallemizin evlatlarına hizmet edecek merkezlerinde ardı sıra geleceğine yürekten inanıyoruz. İlçemizde yapımı devam eden tam 8 okulumuzu da Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Gaziosmanpaşa ilçemize kazandırıyoruz. Yenilerini inşallah yakın zamanda başlayacak iki okulumuzla birlikte Gaziosmanpaşa'mızda yapılan okul yatırımlarımızı devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkez okunan dua ile hizmete açıldı. - İSTANBUL

