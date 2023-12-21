Gazipaşa Belediyesi, yerli karakılçık buğdayını yaşatıyor

Gazipaşa Belediyesi, unutulmaya yüz tutan yerli karakılçık buğdayını toprakla buluşturarak ata tohumlarını yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gazipaşa Belediyesi'ne ait Pazarcı ve Beyobası Mahalleleri'ndeki arazilerde karakılçık buğdayı ekimi yapıldı. Hasatta elde edilecek ürünün çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, karakılçık buğdayının ekim aşamasında yaptığı açıklamada, ata tohumlarını artırma seferberliğine devam ettiklerini belirtti. Karakılçık buğdayının besin değeri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, çiftçilerle birlikte tohumları çoğaltarak bu eşsiz mirasa sahip çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Belediye tarafından ekilen buğdayın yetiştirme aşamalarının Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edileceğini aktaran Yılmaz, elde edilecek ürünlerin temiz ve sağlıklı tohum özelliği taşıyacak şekilde yetiştirileceğini belirtti.

Ayrıca, hasattan elde edilecek ürünlerin ilçede ekim yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağı bilgisi verildi.