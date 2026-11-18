Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üniversite öğrencilerine trafik güvenliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, dolandırıcılık ve siber suçlar konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik güvenlik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri güvenlik risklerine karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Trafik güvenliğine dikkat çekildi

Seminer kapsamında, "Kaskını, Kemerini Tak; Yaşama Güvenle Bak" projesi çerçevesinde trafik güvenliği konusunda sunum yapıldı. Motosiklet kullanıcılarının kask takmasının ve araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Öğrencilere trafik kurallarına uymanın, hem kendi yaşamlarını hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini korumadaki rolü anlatıldı.

KADES uygulaması tanıtıldı

Programda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da bilgilendirme gerçekleştirildi. Kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlayan KADES uygulamasının amacı, indirilmesi ve kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Dolandırıcılık ve siber suçlara karşı uyarı

Seminerin bir diğer bölümünde ise son dönemde karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri ele alındı. Özellikle gençlerin telefon, internet ve sosyal medya üzerinden karşılaşabileceği dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekilerek, kişisel bilgilerin korunması ve şüpheli durumlarda alınması gereken önlemler anlatıldı. Siber suçlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Öğrencilerin soruları yanıtlandı

Bilgilendirme semineri, öğrencilerin merak ettikleri konularla ilgili sorularının emniyet personeli tarafından yanıtlanmasıyla devam etti. Programın sonunda öğrencilere trafik güvenliği, KADES ve dolandırıcılıkla mücadele konularında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile üniversite öğrencilerinin trafik, bireysel güvenlik ve dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlandı.