Gazipaşa'da Avrupa Spor Haftası yürüyüşüne Kaymakam Uğuz da katıldı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Avrupa Spor Haftası yürüyüşüne Kaymakam Uğuz da katıldı

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Gazipaşa\'da Avrupa Spor Haftası yürüyüşüne Kaymakam Uğuz da katıldı
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Gazipaşa'da Avrupa Spor Haftası kapsamında Hasdere Mahallesi Taşköprü Mevkii'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kaymakam Hasan Uğuz, kurum amirleri ve farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı; İlçe Müdürü Yusuf Ateş katılımcılara teşekkür etti.

Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında Hasdere Mahallesi Taşköprü Mevkii'nde doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe Gazipaşa Kaymakamı Hasan Uğuz, kurum amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hasdere'de yürüyüş gerçekleştirildi

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş, Hasdere Mahallesi Taşköprü Mevkii'nde başladı. Doğal güzellikler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte Kaymakam Hasan Uğuz'un yanı sıra ilçedeki kurum amirleri ve kamu kurumlarının temsilcileri de yer aldı.

Yusuf Ateş: "Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmeliyiz"

Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Ateş, farklı branşlarda sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, doğa yürüyüşlerinin de bu çalışmalar içerisinde yer aldığını ifade etti.

Yusuf Ateş, "Avrupa Spor Haftası kapsamında Hasdere Mahallesi Taşköprü Mevkii'nde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüze katılan Kaymakamımız Sayın Hasan Uğuz'a, kurum amirlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sporun her yaşta yapılabilmesi ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Fiziksel aktiviteye dikkat çekildi

Etkinlikte katılımcılar belirlenen güzergah boyunca doğa yürüyüşü gerçekleştirirken, Avrupa Spor Haftası kapsamında fiziksel aktivitenin günlük yaşamda daha fazla yer almasına dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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