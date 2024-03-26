Gazipaşa'da Ramazan kolisi denetimi yapıldı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Ramazan kolisi denetimi yapıldı

Gazipaşa\'da Ramazan kolisi denetimi yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayıyla birlikte gıda satış yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerdeki muhtelif gıdaların kontrolü yapılırken, kasap ve marketlerde de et ve tarihi geçmiş ürün denetimi gerçekleştirildi. Ayrıca, Ramazan kolisi olarak satışa sunulan paketlerdeki gıdaların da kontrolleri yapıldı.

26.03.2024 16:47  Güncelleme: 16:51
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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Ramazan kolisi olarak satışa sunulan paketlerdeki muhtelif gıdalar kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı ile birlikte gıda satış yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmeler, akşam saatlerinde artan müşteri yoğunluğu nedeniyle denetime tabi tutuluyor. Ramazan'da halkın beslenme alışkanlıklarında oluşabilecek değişiklikleri göz önünde bulundurarak, unlu mamuller, ekmek, tatlı ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, işletme sahipleri ve çalışanlarına, Bakanlığın kuralları ve tedbirleri hakkında bilgilendiriliyor.

Kasap ve marketlerde de denetimlerini sıklaştıran ekipler, kasap dükkanlarında satılan kırmızı ve beyaz etleri kontrolden geçirdi. Marketlerde tarihi geçmiş ürün denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın gibi işletmelerde pide ve ekmek gramajı denetimi gerçekleştirdi.

İlçe halkının güvenilir gıdaya daha kolay ulaşması için Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ayrıca işletmelerde Ramazan kolisi olarak satışa sunulan paketlerdeki muhtelif gıdaların da kontrolleri yapıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa'da Ramazan kolisi denetimi yapıldı - Son Dakika

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