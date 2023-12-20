Gazipaşa\'da Vefa Sosyal Destek Grubu 4 bin 799 faaliyet gerçekleştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SYDV bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında ilçede 585 hanede toplam 4 bin 799 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Destek Grubu, ilçenin 46 mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Gazipaşa'da son 11 ayda 585 hanede toplam 4 bin 799 faaliyet gerçekleştirdi. SYDV tarafından yapılan açıklamada "Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. Ekiplerimizce 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında toplam 4 bin 799 faaliyet gerçekleştirdik. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, hoş sohbet edilip, istek ve talepleri dinlenmiştir. Program dahilinde yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çamaşırları yıkanmış, camları silinmiş, tarlaları sürülüp ekime hazırlanmış, bahçe otları temizlenmiş, yemekleri yapılmış, haneleri temizlenmiş, bulaşıkları ve halıları yıkanmış, yufka ekmekleri yapılmış, yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA