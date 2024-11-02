Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 600 Faaliyet Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 600 Faaliyet Gerçekleştirdi

Gazipaşa\'da Vefa Sosyal Destek Grubu 600 Faaliyet Gerçekleştirdi

Vefa Sosyal Destek Grubu, Ekim ayında 411 hane ziyareti yaparak ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

02.11.2024 17:55
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, 01-31 Ekim tarihleri arasında 411 hane ziyareti ile 600 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, dur durak bilmeden 47 mahallede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip, vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.

SYDV bünyesinde yer alan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine özel hizmet verdiğini dile getiren Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, "Vefa Birimi olarak son 1 ayda toplam 600 faaliyet gerçekleştirdik. Gazipaşa'nın 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekibimiz, 01-31 Ekim tarihleri arasında da 411 hane ziyareti yaparak faaliyetlerini sürdürdü. SYDV olarak yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 600 Faaliyet Gerçekleştirdi - Son Dakika

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