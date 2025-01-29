Gazipaşa’da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 128 Faaliyet - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazipaşa’da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 128 Faaliyet

Gazipaşa’da Vefa Sosyal Destek Grubu\'ndan 128 Faaliyet

Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa'da 20-24 Ocak tarihlerinde 85 hane ziyareti gerçekleştirdi.

29.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, 20-24 Ocak tarihleri arasında 85 hane ziyareti ile 128 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa'da geçtiğimiz hafta 85 hanede toplam 128 faaliyet gerçekleştirdi. İlçenin 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Cığlık, Çörüş, Üçkonak, Bakılar, Beyobası, Pazarcı, Sarıağaç, Kahyalar, Karalar, Esentepe, Muzkent, Güney, Zeytinada, Yenigüney, Karaçukur, Çakmak, Yeşilyurt, İnal, Göçük, Küçüklü ve Çakmak mahallelerinde faaliyetlerini sürdürdü.

Haftalık yapılan program hakkında Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanındayız. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, hoş sohbet edilip, istek ve talepleri dinlenmiştir. Program dahilinde yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çamaşırları yıkanmış, camları silinmiş, yemekleri yapılmış, bulaşıkları ve halıları yıkanmış, yufka ekmekleri yapılmış, bahçe otları temizlenip ekilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapılmıştır. SYDV olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirip, yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olacağız" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa, antalya, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazipaşa’da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 128 Faaliyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Gazipaşa’da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 128 Faaliyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.