Gazipaşa’da Vefa Sosyal Destek Grubu\'ndan 128 Faaliyet

Yerel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, 20-24 Ocak tarihleri arasında 85 hane ziyareti ile 128 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa'da geçtiğimiz hafta 85 hanede toplam 128 faaliyet gerçekleştirdi. İlçenin 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Cığlık, Çörüş, Üçkonak, Bakılar, Beyobası, Pazarcı, Sarıağaç, Kahyalar, Karalar, Esentepe, Muzkent, Güney, Zeytinada, Yenigüney, Karaçukur, Çakmak, Yeşilyurt, İnal, Göçük, Küçüklü ve Çakmak mahallelerinde faaliyetlerini sürdürdü.

Haftalık yapılan program hakkında Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanındayız. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, hoş sohbet edilip, istek ve talepleri dinlenmiştir. Program dahilinde yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çamaşırları yıkanmış, camları silinmiş, yemekleri yapılmış, bulaşıkları ve halıları yıkanmış, yufka ekmekleri yapılmış, bahçe otları temizlenip ekilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapılmıştır. SYDV olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirip, yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olacağız" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA