Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bu yıl beşincisi düzenlenen Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından organize edilen şenlikte, Yörük göçü, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

22.07.2024 13:05  Güncelleme: 13:08
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Bu yıl beşincisi düzenlenen Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından organize edilen 5. Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği büyük bir coşkuyla dolu dolu geçti. Gazipaşa'nın 1800 rakımlı Günnercik Yaylası'ndaki şenlik öncesinde deve kervanı eşliğinde temsili Yörük göçü yapıldı. Deve ve at sırtında gerçekleştirilen Yörük göçü, renkli görüntülere sahne olurken yayla ve Yörük kültürü yaşatıldı. Büyükşehir Belediyesi, şenlik alanındaki vatandaşlara aşure ikramında bulunurken, çocuklar da kurulan şişme oyun grubunda doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü, vatandaşlara hizmet verdi. Şenlikte, halat çekme, karpuz yeme ve çuval yarışmaları düzenlendi.

Konserlerde coşku

Şenliğin ilk günü bir dizi müziğiyle ünlenen Erkal Sonel sahneye çıktı. Sonel'in müzikleriyle renklenen şenlikte halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı konserleriyle büyük coşku yaşandı. Şenliğin ikinci gününde ise Mustafa Taş Konseri düzenlendi. Konserlerin ardından şenlik ateşi yakıldı.

Şenliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aykut Kaya, Aliye Coşar ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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