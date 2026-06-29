Gazze İçin Yardım Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Gazze İçin Yardım Sergisi Düzenlendi

29.06.2026 21:48
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Çamlıdere'de Gazze'deki insani dramı farkındalık programı ve sergi ile ele alındı.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Gazze için yardım sergisi ve farkındalık programı düzenlendi.

Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Çamlıdere Müftülüğü iş birliğinde Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak ve yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Türbe Meydanı'nda yardım sergisi ve farkındalık programı düzenlendi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Esen Keskin, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Esen Keskin, Gazze'de yaşanan zulüm karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu zulme karşı ses çıkarılmazsa, yaşananlar maalesef devam edecektir" dedi. Düzenlenen programın toplumsal duyarlılığın artırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Keskin, organizasyonda emeği geçen okul idaresine, öğretmenlere, öğrencilere ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Fatma Zehra Öztürk adlı öğrencinin okuduğu basın açıklamasında Gazze'de yaşanan insani trajedinin gündem değişse de sona ermediğine dikkat çekilirken, toplumun her kesiminin imkanları ölçüsünde sorumluluk alması gerektiği vurgulandı. Basın açıklamasında, "Bizim gücümüz de yaşadığımız çevrede Gazze'yi unutturmamak, sessiz kalmamak, farkındalık oluşturmak ve elimizden geldiğince mazlumların yanında olduğumuzu göstermektir" denildi.

"Gazze'yi gündemde tutmak, yapılan zulümlerin unutulmasına izin vermemektir. Unutulan her acı, tekrar etme tehlikesi taşır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, yaşanan insanlık dramının hafızalarda canlı tutulmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte açılan Gazze temalı fotoğraf sergisi bölgede yaşanan insani dramı ziyaretçilere görsel olarak aktarırken, Gazze'de hayatını kaybeden insanları temsilen hazırlanan ayakkabı sergisi ise her kaybın yalnızca bir sayıdan ibaret olmadığını, bir hayatı, bir aileyi ve yarım kalan hayalleri temsil ettiğini ortaya koydu.

Yardım sergisi, vatandaşların katkılarıyla hazırlanan ikramlar ziyaretçilere sunulurken, çocuklara yönelik atölye etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Etkinlikten elde edilecek gelirin Gazze'ye ulaştırılacak insani yardımlar için kullanılacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze İçin Yardım Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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