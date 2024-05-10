Gebze Belediye Başkanı Anneler Günü Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gebze Belediye Başkanı Anneler Günü Etkinliğine Katıldı

Gebze Belediye Başkanı Anneler Günü Etkinliğine Katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 7/24 Güzide Kreşte düzenlenen Anneler Günü özel etkinliğine katıldı. Kreş öğrencilerinin hazırladığı el emeği hediyeleri annelerine armağan ettikleri Anneler Günü etkinliği oldukça renkli geçti.

10.05.2024 14:13  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 7/24 Güzide Kreşte düzenlenen Anneler Günü özel etkinliğine katıldı. Kreş öğrencilerinin hazırladığı el emeği hediyeleri annelerine armağan ettikleri Anneler Günü etkinliği oldukça renkli geçti.

Gebze Belediyesi tarafından hizmete açılan 7/24 Güzide Kreşte, Anneler Günü heyecanı yaşandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen programda Güzide 7/24 Kreşteki çocuklar ve velileriyle bir araya geldi. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Güzide Annem' sloganıyla düzenlenen program, çay saati konseptiyle gerçekleştirildi. Çocuklar tarafından hazırlanan özel gösteriyi velilerle birlikte izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bizim için anne, her şeyden bağımsız olarak özel bir gücün, merhametin temsilcisi. Bizler için her gün Anneler Günü. Bir evlat 60 yaşına gelse de annesi için hep küçük bir çocuktur. Çocuğa ne kadar şefkat ve merhamet gösterilse de anne rayihasının yerini tutamaz" dedi.

"Anne şefkatine en yakın yaklaşımla hizmet"

Başkan Büyükgöz, "Ancak günümüz şartları kreşlerin varlığını kaçınılmaz kılıyor. Madem var olmak zorunda, bizler de o zaman çocuklarımıza gerekli bakımı gösterirken, anne şefkatine en yakın şekilde nasıl bir yaklaşım sergileyebiliriz diye düşünerek oluşturduğumuz bir fikirdir 7/24 Kreş hizmeti. Bizler burada herhangi bir maddi kaygı gözetmeksizin evlatlarımıza hayırlı nesiller yetiştirebilmek gayret ve hassasiyetle yaklaşıyoruz" diye konuştu. Sonrasında velilerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz, yapılması planlanan projeler hakkında velileri bilgilendirdi. Öğrencilerin hazırladıkları el emeği hediyeleri anneleri ile paylaştıkları program kutlama pastasının kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimleri ile son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Zinnur Büyükgöz, Anneler Günü, Gebze, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze Belediye Başkanı Anneler Günü Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 14:55:49. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze Belediye Başkanı Anneler Günü Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement