Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Öğrencilere Çorba İkramında Bulundu

Yerel

Sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çorba ikramında bulundu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile birlikte sınavlara hazırlanan öğrencilere üniversite kütüphanesinde ikramda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sınavlarında başarılar diledi. Öğrenciler, ikramlarından ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Gebze Belediyesi tarafından sınav dönemi boyunca üniversitede sıcak çorba ikramında bulunulacak. - KOCAELİ