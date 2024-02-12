Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla buluştu

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Vatandaşlarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Attığımız her adımda her hizmette sizlerin görüşlerini ve taleplerini önemsedik. Gebzeli hemşerilerimizin sandıkta göstereceği teveccüh ve destekle yeni dönemde de Gebze'mizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak projelere hep birlikte imza atacağız inşallah" dedi.

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında Gümüşhane Kürtün İlçesi Taşlıca ve Çevre Köyleri Derneği'ne konuk oldu. Büyükgöz, ilçeye kazandırılan projeler ve hizmetlerin yanı sıra yeni dönemde hayata geçirilecek projelere ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

5 yıllık belediye başkanlığı döneminde hayata geçirilen her projenin ve her hizmetin temelinde ilçe sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Zinnur Büyükgöz, "Belediyecilik anlayışımızın omurgasını oluşturan gönül belediyeciliğinin en önemli sac ayağı şeffaflık ve siz değerli kardeşlerimizle kurduğumuz gönül birliği. Biz başından beri her adımımızda istişareye ayrı bir kıymet ve önem verdik. 'İstişarede her zaman bereket vardır' diyerek, attığımız her adımda her hizmette sizlerin görüşlerini ve taleplerini önemsedik. Yeni dönemde de inanıyorum ki Gebzeli hemşerilerimizin sandıkta göstereceği teveccüh ve destekle sağlam işlere ve hizmetlere imzamızı atmaya sürdüreceğiz inşallah. Gebze'mizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yepyeni projelere hep birlikte imza atacağız inşallah. Misafirperverliğinizden ötürü sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ