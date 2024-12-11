Gebze Belediyesi, 2024 Yılında 44 Bin İhtiyaç Sahibine Destekte Bulundu - Son Dakika
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Gebze Belediyesi, 2024 Yılında 44 Bin İhtiyaç Sahibine Destekte Bulundu

Gebze Belediyesi, 2024 Yılında 44 Bin İhtiyaç Sahibine Destekte Bulundu

Gebze Belediyesi, 2024 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 44 bin 434 kişiye çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirdi. Yardımlar arasında gıda, nakdi, üniversite desteği ve sağlık malzemeleri gibi çeşitli kalemler yer alıyor.

11.12.2024 11:18  Güncelleme: 11:22
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Gebze Belediyesi tarafından 2024 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 44 bin 434 kişiye farklı kalemlerde sosyal yardım ve destekte bulunuldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda sosyal destek hizmetleri müdürlüğü tarafından, Gebze'deki ihtiyaç sahiplerine 2024 yılında farklı kalemlerde destekte bulunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinde "Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapar/yaptırır" ibaresi gereği Gebze Belediyesi tarafından; gıda, nakdi, tabi afet, yangın, gıda kolisi, otobüs ve uçak bileti, üniversite destek yardımı, medikal malzeme yardımı, yakacak (odun) yardımı, hasta yatağı, anne-bebek çantası yardımı, engelli nakil aracı ulaşım desteği, ev tadilat yardımı, tekerlekli sandalye desteği, ev eşyası gibi farklı kalemlerde 2024 yılı içerisinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

Farklı kalemlerde binlerce yardım

Gebze Belediyesi tarafından 2024 yılı içerisinde; 6 bin 667 kişiye 6.261.613 TL gıda kartı desteği, 9 kişiye 84 bin 750 TL nakdi yardım, 22 kişiye 460 bin TL yangın yardımı, 3 kişiye sel yardımı, 17 kişiye 440 bin TL afet yardımı, 3 bin 107 kişiye gıda kolisi yardımı, 1118 öğrenciye 5.590.000 TL üniversite destek yardımı, 174 kişiye 882 parça giysi yardımı, 36 kişiye medikal malzeme yardımı, 36 kişiye 34 bin 170 TL otobüs bileti yardımı, 73 kişiye 73 adet tekerlekli sandalye yardımı, 86 kişiye hasta yatağı yardımı, 111 kişiye yakacak odun yardımı, 19 kişiye 40 parça ev eşyası yardımı, 150 kişiye anne-bebek çantası yardımı desteğinde bulunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi, 2024 Yılında 44 Bin İhtiyaç Sahibine Destekte Bulundu - Son Dakika

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