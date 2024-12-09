Gebze Belediyesi Araç Filosunu Genişletti - Son Dakika
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Gebze Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Gebze Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 13 yeni iş makinesiyle araç filosunu genişletti. Başkan Büyükgöz, yeni hizmetler yapacaklarını ve yeni yollar açacaklarını belirtti.

09.12.2024 16:04  Güncelleme: 16:06
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüükgöz talimat verdi, belediyenin araç filosuna öz kaynakla alınan 13 yeni iş makinesi eklendi. İş makinesinin direksiyonuna geçen Başkan Büyükgöz, "Bu makinelerle yeni hizmetler yapacağız, yeni yollar açacağız inşallah. Gebze'mize hayırlı olsun" dedi

Gebze Belediyesi'nin araç filosu genişliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla belediyenin araç filosuna yeni araçlar katıldı. Bekoloder, ekskavatör, bobcat olmak üzere toplam 13 aracın hizmete alım töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İlk günden bu yana bütçe disiplini ve verimliliği arttırmak üzere önemli adımlar attık. Bugün de 13 iş makinası devreye alıyoruz. Allah'a hamdolsun bütçe disiplininde koyduğumuz kararlılığı aynı şekilde sürdürüyoruz. Geçen sene 69'u binek olmak üzere toplam 104 tane araç gereci satın almıştık. Bu sene de 8 tane aracı da satın alıp emniyet müdürlüğümüzün emrine sunduk. Oradaki kiralık araçları da geri çekmiş olduk. 2024 yılında 30 adet iş makinası ve araç gereç satın olmuş olduk. Son 5 yılda 78 milyon metrekare alanın imar sorununu çözdük. Şimdi önümüzde açılması gereken 677 kilometre yeni yol var. Biz bugünden yarına 100 yıldan sonrasını düşündüğümüz gibi 2 yıl sonra karşımıza çıkacak iş potansiyeli de düşünerek bu alımları gerçekleştiriyoruz. Bu makinelerle yeni yolları açacağız inşallah. Gebze'mize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an tilaveti ve yapılan dualarla devam eden hizmete alım töreninde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz iş makinasının direksiyonuna geçerek test etti. Fen işleri müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen hizmete alım törenine ev sahibi Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra; Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, KBB Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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