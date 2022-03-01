Gebze Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
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Gebze Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

01.03.2022 10:56
Gebze Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gebze'nin Tarihi Dokuları' temalı ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gebze'nin Tarihi Dokuları' temalı ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, başvuruların 28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi. 18 yaş ve üzeri herkese açık olan Gebze Belediyesi Tarihi Dokuları Fotoğraf Yarışması'nda katılımcılar arasından seçilecek birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü takdim edilecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika


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